O mercado físico do boi gordo se deparou com preços em alta no decorrer de toda a semana. Para o analista de Safras & Mercado Fernando Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por novos reajustes no curto prazo.

De acordo com ele, esse cenário acontece em linha com a posição das escalas de abate, que permanecem encurtadas em grande parte do país.

Os frigoríficos vêm trabalhando com escalas entre quatro a seis dias úteis, quando a média normal para o período varia entre oito a nove dias úteis. Conforme Iglesias, esta é a pior média de abates desde o primeiro semestre de 2022, quando as escalas variavam de três a quatro dias úteis. Mercado interno No mercado interno os preços da carne bovina seguem em alta, mas é importante ressaltar que há limitações em função do baixo poder de compra da população brasileira, que tende a migrar para proteínas de menor valor agregado, caso da carne de frango, dos embutidos e do ovo. De acordo com a Safras, os preços médios da arroba do boi gordo na modalidade a prazo nas principais praças de comercialização do país estavam assim no dia 7 de novembro: