Na última sexta-feira, 8 de novembro, a EMEI Chitosse Mochizuki Inaba encerrou o semestre com a “Mostra de Projetos PUFV”, uma celebração dos trabalhos inspiradores desenvolvidos pelos alunos e professores.

Em parceria com o Programa “A União Faz a Vida”, (PUFV), do Banco Sicredi, a escola apresentou uma série de atividades pedagógicas que proporcionaram às crianças novas descobertas e a oportunidade de expandir seus horizontes de maneira lúdica e interativa.

Entre os temas abordados, um projeto em especial chamou atenção: inspirado no encantamento das crianças ao verem aviões sobrevoando o céu no mesmo horário durante as brincadeiras no parque, o projeto explorou o fascínio pela aviação. A professora Andréia Passos explicou que o interesse espontâneo das crianças deu origem a uma sequência de atividades enriquecedoras: “Foi a euforia e o olhar de cada criança que nos direcionaram para esse tema tão rico. Cada atividade foi preparada com muito carinho, criando memórias que perdurarão por toda a vida”, comentou.

A Mostra contou com uma diversidade de temas, abrangendo desde insetos, frutas, música, alimentação, reciclagem, pedras, peixes até clássicos dos contos infantis, possibilitando o aprendizado de forma abrangente e interativa.

Os projetos envolveram a produção de cartazes, maquetes, brinquedos, alimentos e outros materiais, apresentados com o apoio e participação dos pais, professores e funcionários da escola, que se uniram para fortalecer o aprendizado e promover um ambiente colaborativo. A direção da escola Chitosse agradeceu a presença e o apoio dos pais, cuja participação foi essencial para o sucesso do evento.

>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>