O produtor rural Enir Damaceno, popularmente conhecido como “Damaceno” com o apoio de sua esposa, Kênia Damaceno, acaba de obter a certificação para o queijo Minas Frescal “Mutema”, tornando-se o primeiro produto lácteo certificado de Vilhena. Localizada na linha Sawaris, a 35 km da cidade, a pequena agroindústria familiar representa o resultado de anos de trabalho, persistência e apoio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri).

A conquista do selo foi viabilizada pela participação no projeto “Balde Cheio”, que visa fortalecer a produção leiteira da região. Jair Dornelas, líder do projeto em Vilhena, destacou a determinação dos produtores: “Esse é um caminho que mostra que a agricultura familiar organizada pode abrir portas para o desenvolvimento local.” Ele também incentivou a população a valorizar o queijo Mutema, já reconhecido pela qualidade.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Damaceno explicou a origem do nome “Mutema”, uma brincadeira com a expressão “muita teima,” que reflete os desafios enfrentados pela família para alcançar a regularização e industrialização do produto. “Iniciamos os trabalhos há quatro anos, sob a gestão do então secretário de Agricultura, Jair Dornelas, que nos incluiu no projeto ‘Balde Cheio’. Hoje, com o apoio do secretário Geovane Veiga e a orientação da Semagri, nossa agroindústria finalmente se torna realidade, atendendo a todas as normativas exigidas.”

A certificação do queijo Mutema marca uma vitória para a agricultura familiar em Vilhena, sendo vista como um estímulo a outros produtores a seguirem o mesmo caminho. “Estamos muito felizes por essa conquista”, celebra a família Damaceno, que espera que o produto inspire a população a apoiar e consumir produtos locais.

Para mais informações entre em contato com o numero (69) 9 9303-8504, Enir.