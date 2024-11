A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) informa que estão abertas as inscrições para o concurso de decoração “Natal dos Sonhos 2024”.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 28 de novembro, preenchendo o formulário online disponível em: https://forms.gle/uiRxpwjkYPYS9219A.

Com o objetivo de resgatar o espírito natalino por meio de decorações, enfeites e iluminação, promovendo a harmonização e a criatividade dos participantes, o concurso deste ano oferecerá premiações de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 4.500 para o terceiro.

Podem participar do concurso moradores de imóveis residenciais urbanos (casas, condomínios e prédios) e estabelecimentos comerciais de todos os segmentos localizados em Vilhena. O edital, com o regulamento completo e demais informações, está disponível no Diário Oficial de Vilhena.

A abertura oficial da temporada natalina no município aconteceu na última sexta-feira, 8 de novembro, com o acender das luzes de Natal na Praça Nossa Senhora Aparecida. Com um investimento de R$ 677.977,00, oriundos de recursos próprios, a decoração deste ano se destacou pelo diferencial nas cores, deixando o local mais vivo e alegre. Entre os principais atrativos, está o letreiro em 3D com a mensagem “Feliz Natal” e a inscrição “2025” com luzes.

O evento atraiu mais de mil pessoas e contou com apresentações artísticas, exposições de artesanato e produtos das agroindústrias na Feira Agroartes, além de uma praça de alimentação.