Com esse investimento, a Deputada Estadual Rosângela Donadon, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), destinou uma importante emenda para realização de um convênio que resultou na recuperação da estrada vicinal conhecida como Linha 65, localizada no município de Parecis.

A obra, que visou melhorias significativas na infraestrutura local, foi concluída recentemente, beneficiando diretamente os moradores e produtores da região.

O recurso foi destinado especificamente para a aquisição de tubos Armco, que foram utilizados para substituir as antigas pontes de madeira, garantindo maior segurança e eficiência no transporte de cargas, especialmente para a atividade agrícola da região. Com isso, a estrada vicinal Linha 65, que há muito tempo precisava de melhorias, agora oferece melhores condições de tráfego, facilitando o escoamento da produção rural local e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Parecis.

O Prefeito Marcondes, grande apoiador da iniciativa, destacou a importância da recuperação da estrada para o município. “Com a recuperação da Linha 65, a nossa população, especialmente os agricultores, agora pode escoar a sua produção com mais segurança e eficiência. A melhoria da infraestrutura vai impulsionar ainda mais o crescimento de Parecis”, afirmou o Prefeito.

A Deputada Rosângela Donadon, que foi essencial para a realização dessa obra, reafirmou seu compromisso com o município e com o bem-estar da população.

A obra concluída representa um marco para o município de Parecis, pois além de promover a segurança no trânsito e melhorar as condições de transporte, também impulsiona a economia local. O Governo de Rondônia, por meio da Deputada Rosângela Donadon e em parceria com a Prefeitura de Parecis, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais.