Em uma ação que reflete seu compromisso com a vida, saúde pública e com as famílias que enfrentam a dor da perda, o deputado delegado Camargo dirigiu-se à Secretaria Municipal de Saúde exigindo informações detalhadas sobre as causas dos óbitos ocorridos na Casa de Parto de Ariquemes.

A ação do Deputado ocorre em um momento delicado, em que muitas mães estão lidando com o luto e a angústia de perder um filho.

Em entrevista, o deputado destacou: “Antes de tudo quero dizer que meu coração se parte diante de uma dor inimaginável que é um pai e uma mãe sepultar um filho. Não há palavras que possam confortar as famílias enlutadas e a essas famílias desejo que a paz de Cristo, aquela que excede todo o entendimento, console o coração de cada familiar.”

Visivelmente emocionado com a situação das

famílias que perderam seus bebês ele acrescentou: “Como deputado sei que minha responsabilidade é agir com rapidez e determinação não apenas para cobrar providências da secretaria de saúde a fim de situações como essa jamais se repitam, mas também garantindo que medidas de prevenção sejam implementadas para que tragédias como essa não se tornem frequentes. Por isso, a primeira providência necessárias e firme que adotei foi exigir informações específicas para secretaria de saúde a fim de saber por que razão ocorreram esses óbitos: se decorrentes da falta ou qualificação de profissionais, se dá falta de equipamentos médicos ou problemas de infraestrutura, entre outros”.

O pronunciamento do Deputado Camargo ressoa na comunidade, onde muitos aguardam respostas e um posicionamento efetivo da secretaria municipal de saúde de Ariquemes.

“Estou aguardando respostas para os desdobramentos das providências que já comecei a tomar. Quero reafirmar a toda população de Ariquemes que vou trabalhar arduamente, como sempre fiz, para encontrar as causas dessas mortes e garantir que novas políticas de proteção à vida sejam implementadas com urgência” finalizou Camargo.

