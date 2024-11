Uma vasta programação de eventos esportivos foi construída nesta terça-feira (12) em uma reunião com a equipe do deputado estadual Ezequiel Neiva juntamente com o secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes.

O encontro contou com a participação da assessora parlamentar Neuza Guizoni e do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva, que a partir do próximo ano terá atuação estratégica para levantar as demandas do Estado nos municípios do interior.

A reunião, que ocorreu na sede da Secretaria, teve como pauta a definição de uma vasta programação de eventos esportivos para os municípios do Cone Sul durante o ano de 2025. Dentre elas estão: corridas de rua e campeonatos de vôlei, futsal, futebol society, shoot out (pênalti com bola rolando) e uma das febres esportivas do momento, o X1, o confronto direto entre dois atletas, cada um com um goleiro.

Inicialmente as competições beneficiarão os municípios de Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras e Chupinguia, mas os investimentos devem se estender a outras cidades, reforçou Wiveslando Neiva.

Wiveslando Neiva e Neuza Guizoni levaram a mensagem do deputado Ezequiel Neiva sobre a garantia do investimento para as competições. O objetivo é incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os jovens da região, além de fortalecer o turismo e a economia local por meio desses eventos.

“As competições que estamos planejando para o Cone Sul em 2025 vão proporcionar não só o desenvolvimento dos atletas da região, mas também uma movimentação econômica positiva para as cidades envolvidas. Esperamos que o esporte possa ser um elo entre os municípios, além de fortalecer o turismo e a identidade regional”, afirmou Ezequiel Neiva.

Para Wiveslando Neiva, é essencial o apoio governamental para a realização de competições esportivas na região. “A parceria entre o poder estadual e o deputado estadual Ezequiel Neiva é fundamental para o sucesso dessa programação. Estamos falando de um projeto que vai além do esporte, pois ele impacta diretamente na qualidade de vida dos cidadãos e na valorização dos talentos locais”, comentou Wiveslando.

A assessora parlamentar Neuza Guizone reforçou a importância da inclusão de diferentes modalidades esportivas na programação. “Diversificar as modalidades é essencial para que possamos atender a todas as faixas etárias e gostos, desde os mais jovens até os adultos. Com isso, o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva está não apenas ao incentivar a prática esportiva, mas também criar um ambiente saudável e de convivência para toda a comunidade”, destacou Neuza.