A artista plástica rondoniense, Edina Costa, retornou à capital federal, após cinco anos, para apresentar seu novo trabalho que celebra a riqueza da Amazônia e a diversidade cultural brasileira.

A abertura da exposição denominada “Olhares da Amazônia” foi aberta ao público nessa terça-feira (13), em solenidade no Senado Federal, com a presença de autoridades públicas, políticas e empresariais.

Natural de Guajará-Mirim e residente em Nova Mamoré, Edina Costa possui uma trajetória marcada pelo amor aos povos da floresta, à fauna, e à flora. Ela explica que procura retratar por meio de sua obra com cores vibrantes, as belezas da Amazônia e os traços expressivos dos povos originários. “Eu gosto de representá-los com toda a beleza e chamar a atenção para quem visita, para quem vê as minhas obras, a importância de cuidarmos da nossa Amazônia”, explicou.

Edina Conta está em Brasília com duas exposições, a primeira no Senado Federal e a segunda que acontecerá no Tribunal Regional Federal de Justiça (TRF1) com o mesmo acervo. “Para mim é muito gratificante estar retornando ao Planalto Central com essa temática. Quando vim em 2019 eu não pintava só a Amazônia, eu pintava os pontos turísticos do meu estado. Conforme fui aprimorando o meu trabalho passei a me dedicar mais nessa pegada da Amazônia”, disse.

O senador Confúcio Moura, que participou da solenidade de abertura da exposição disse que é uma grande honra receber uma artista da magnitude de Edina costa no Senado Federal. “A arte, como bem sabemos, não conhece fronteiras. Hoje, temos a oportunidade de nos deixar tocar por essas expressões que nos falam da vida na floresta, da luta e da resistência dos que habitam essa terra tão rica e, ao mesmo tempo, tão ameaçada”, explicou.

Confúcio Moura disse que a exposição “Olhares da Amazônia” nos convida a refletir sobre a importância de preservar a Amazônia e respeitar as tradições de seus habitantes. “É digno de nota que Edina já conquistou reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. Sua primeira exposição aqui no Senado, em 2019, com o tema “Arte e Cultura de Rondônia”, foi um marco em sua trajetória. Desde então, sua carreira deslanchou, levando suas obras a lugares icônicos, como o Carrousel du Louvre em Paris e vencendo prêmios em diversos países da América Latina e Europa”, pontuou.

Em Tempo

As exposições em Brasília ocorrerão nos seguintes locais:

Primeira Exposição:

– Local: Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, Senado Federal

– Endereço: Praça dos Três Poderes, Brasília – DF

– Período: De 11 a 15 de novembro de 2024

– Horário de visitação: Das 8h às 18h

Segunda Exposição:

– Local: Espaço Cultural Murah Valadares, Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF1

– Endereço: Edifício Sede, I SAU/SUL Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores

– Período: De 19 a 29 de novembro de 2024

– Horário de visitação: Das 12h às 19h.