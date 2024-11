Uma comitiva de prefeitos do Estado de Rondônia foi recebida, na manhã desta quarta-feira, 13, pela ministra da Saúde, Nilza Trindade, em Brasília.

Entre as autoridades presentes, estava o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, além de parlamentares rondonienses.

A reunião ocorreu na Câmara dos Deputados, com o objetivo de fortalecer a saúde local, por meio da obtenção de recursos que possibilitem o investimento mais eficaz no setor.

O prefeito de Vilhena teve a oportunidade de falar sobre a saúde do município. “A senhora veja bem, o modelo de OS (Organização Social) existe no Brasil há 30 anos, mas só agora chegou a Rondônia. Vilhena foi pioneira e está exportando esse modelo para outras cidades do Estado. Nos últimos dois anos a gestão da saúde em nossa cidade melhorou, porém, ainda precisa avançar ainda mais, para oferecermos o que há de melhor para a nossa população”, comentou Flori.

Ele ressaltou que a cidade está distante dos grandes centros e, por isso, enfrenta mais dificuldades para oferecer serviços de saúde de qualidade. No entanto, destacou o apoio fundamental dos parlamentares do Estado, mencionando a deputada federal Silvia Cristina, que tem sido essencial para superar a distância e os desafios que as prefeituras enfrentam para garantir uma saúde de qualidade à população.

Conforme o secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Wasczuk, que acompanhou o prefeito Flori, os recursos solicitados serão aplicados na atenção básica, no Centro Especializado em Reabilitação (CER), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e na expansão do atendimento de média e alta complexidade.

Além dos prefeitos presentes, os deputados estaduais Ezequiel Neiva e Ismael Crispin também participaram da audiência.