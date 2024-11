O deputado Ezequiel Neiva participou nesta semana, de audiência com o com diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, onde cobrou mais uma vez sobre a eliminação de curvas perigosas na BR-435 (antiga RO-399), no trecho de Vilhena a Colorado do Oeste, e também sobre a construção da rotatória em frente ao local da usina de etanol de milho, em Cerejeiras, além do alargamento da mesma rodovia, de Cerejeiras até a Quarto Eixo.

Ezequiel Neiva explicou a Fabrício Galvão que no trecho da BR-435 entre Vilhena (no entroncamento com a BR-364) a Colorado do Oeste, há três curvas com alto índice de acidentes: Curva da Banana, Curva próximo ao rio Colorado e Curva da Serra da Bica, locais com registros de mortes, inclusive.

O deputado frisou ainda que a BR-435 tem de alto fluxo de trânsito entre os moradores de Vilhena, Colorado, Cerejeira, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras. “Todas as semanas há registros de acidentes nessas curvas. O prejuízo é muito grande para as famílias envolvidas nas tragédias”, reforçou Ezequiel Neiva.

O diretor-geral do DNIT afirmou ao deputado que o problema na BR-435 é de conhecimento do Departamento, e que as eliminações das curvas já estão no projeto para serem retiradas nas obras que serão realizadas em 205. Destacou também que a construção da rotatória nas proximidades da usina de etanol será resolvida.

“Com a construção da usina de etanol de álcool em Cerejeiras, o trânsito de carretas e caminhões está aumentando na rodovia. A construção de uma rotatória garantirá a segurança no trânsito”, frisou Ezequiel Neiva.