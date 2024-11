Um acidente entre um caminhão ¾ e uma motocicleta deixou um motociclista inconsciente na manhã desta quarta-feira, 13 de novembro, no cruzamento das ruas 827 e 830, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima ao Hospital Regional.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o motorista do caminhão baú, que estava estacionado, abriu a porta do veículo no momento em que o motociclista passava. A colisão fez com que o condutor da moto perdesse o controle, caísse e ficasse inconsciente.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência.

>>>Vídeos: