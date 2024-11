A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde de terça-feira, 12 de novembro, no aeroporto internacional de Porto Velho, Governador Jorge Teixeira de Oliveira, uma passageira transportando mais de 11 kg de maconha em tabletes.

Intensificada ação no aeroporto internacional, a equipe identificou uma mala com tabletes de drogas, sendo que a passageira já se encontrava no interior da aeronave pronta para decolagem. Realizadas as diligências necessárias, foi retirada do voo, entrevistada e logo admitiu a prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Após submetida a exame de corpo de delito, será encaminhada à Cadeia Pública de Porto Velho e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Federal destaca que qualquer pessoa pode colaborar, prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo sempre mantido o sigilo da fonte.