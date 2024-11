Na manhã desta quarta-feira, 13 de novembro, uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil após tentar agredir uma atendente no laboratório municipal de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher teria chegado fora do horário estipulado, e com isso, não havia mais ficha para atendimento, o que a teria deixado nervosa. Em seguida, teria tentado agredir a servidora com um capacete, mas acabou acertando uma outra pessoa que aguardava no local para ser atendida.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a mulher à delegacia, onde o incidente foi registrado.