Os médicos Natan e Rebeca Alevato Donadon, filhos do ex-deputado federal Natan Donadon, estão em Vilhena visitando familiares e amigos.

Natan está acompanhado por sua esposa, Ana Luisa Faria Donadon, e Rebeca, por seu esposo, Paulo Augusto, e o filho Rafael. Todos são médicos.

Nesta terça-feira, 12, o ex-deputado e sua família visitaram a redação do Extra de Rondônia, onde foram recebidos pelo diretor do site, Orlando Caro. Durante a visita, Natan e Rebeca expressaram a alegria de retornar à “Cidade Clima da Amazônia” e aproveitaram a estadia para se reconectar com suas raízes.

Além de celebrarem a visita, os médicos também exploraram possibilidades e vislumbraram cenários que poderiam permitir uma participação mais ativa na comunidade local, gerando expectativas em torno de uma potencial contribuição na área da saúde em Vilhena. O vínculo com a cidade, fortalecido pela visita, reforça o apreço e as conexões com a “terrinha”.

Atualmente, Natan e Ana Luisa residem em São Paulo, onde ele se especializou em Clínica Médica, Cardiologia e está concluindo uma subespecialização em Ecocardiografia no hospital Dante Pazzanese, onde mais recentemente foi convidado para assumir como médico assistente do departamento de Miocardiopatias deste renomado hospital. Ana Luisa está em especialização em neurologia no hospital Beneficência Portuguesa. Rebeca, especialista em otorrinolaringologia, e seu esposo, Paulo Augusto, neurocirurgião, vivem em Brasília (DF) com o filho Rafael Donadon. Paulo recentemente participou de uma cirurgia de repercussão nacional no Hospital de Base em Brasília, envolvendo a separação de irmãs siamesas.

Natan Pai expressou grande emoção ao receber a visita dos filhos, genros e neto, valorizando o tempo em família e ressaltando as qualidades de Vilhena. Compartilhando lembranças e tradições locais, ele destacou o potencial de crescimento e desenvolvimento da cidade, comentando que Vilhena oferece um futuro promissor para quem deseja atuar na área de saúde e contribuir com a comunidade.