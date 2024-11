Rondônia se consolida no mercado brasileiro como uma das mais novas e promissoras potências do agronegócio brasileiro ao atingir US$ 2,20 bilhões em exportações nos primeiros nove meses de 2024.

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), vice-líder do PL na Câmara Federal, celebrou os resultados e reforçou os investimentos no setor para garantir esse crescimento. Ele destacou a importância do incentivo à inovação e à logística, a qual foi sua bandeira nestes últimos anos, expandindo a presença do estado no mercado internacional.

O desempenho de Rondônia, que exporta para 83 países, é impulsionado por produtos como soja, carne bovina, tambaqui, café robusta amazônico e cacau com selo INPI. Coronel Chrisóstomo ressaltou que, além da vocação agrícola natural, a diversificação da produção é fruto de um planejamento estratégico que envolve inovação e investimentos em certificações de qualidade, permitindo ao estado se destacar em mercados exigentes.

O deputado lembrou que Rondônia, terceiro maior exportador da região Norte, alcançou a posição de área livre de febre aftosa sem vacinação. “Isso é resultado de um trabalho sério e comprometido com a excelência. Nosso estado demonstra que é possível crescer de maneira produtiva, sustentável e responsável”, afirmou o Coronel Chrisostomo (PL/RO).

Outro ponto destacado foi a infraestrutura do estado, onde já foram investidos pelo parlamentar desde o início de seu mandato como deputado federal pelo estado de Rondônia mais de 188 milhões de reais, que inclui rodovias, aeroportos e a hidrovia do Madeira. Para o deputado, a pavimentação da BR-319 é o próximo passo para melhorar o escoamento da produção.

O parlamentar, que também é engenheiro do exército brasileiro, ressaltou que a obra vai reduzir custos logísticos e ampliar o alcance dos produtos de Rondônia. “Com essa rodovia, nossa produção chegará mais rápido aos mercados, impulsionando nossas exportações, além de facilitar o escoamento nos períodos de seca”, afirmou o deputado federal do Partido Liberal.

Para o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO), o próximo desafio de Rondônia é agregar valor aos produtos locais e garantir que esse crescimento econômico traga desenvolvimento social, como, por exemplo, para a agricultura familiar. Ele enfatizou ser necessário investir em sustentabilidade e inovação para que a prosperidade do agronegócio se traduza em qualidade de vida para a população.

“Não conquistamos apenas um número positivo na economia, mas um exemplo para todo o Brasil de como é possível crescer economicamente sem comprometer o meio ambiente e o bem-estar social”, concluiu o deputado.