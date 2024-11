A empresária rondoniense Nilcineia Rubim da Luz, de Cacoal, conquistou um feito histórico para o Estado ao ser selecionada para representar Rondônia na final nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.

A agroindústria familiar de Nilcineia, especializada na produção de café especial, se destacou entre as demais candidatas da região Norte e garantiu um lugar na grande final que acontecerá em Florianópolis/SC, em novembro.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, uma iniciativa nacional que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino, reconheceu a dedicação e a inovação de Nilcineia e de sua família. “Nosso negócio é uma paixão e uma forma de vida”, afirma a empresária. “Produzimos café especial com muito cuidado, desde o cultivo até a comercialização, e estamos muito felizes em representar Rondônia nessa competição”, completa.

A Coordenadora Estadual de Empreendedorismo Feminino, Ana Carolina Oliveira Gil Melo, celebrou a conquista de Nilcineia: “É com grande alegria que vemos uma rondoniense brilhando em um concurso de âmbito nacional. A Nilcineia é um exemplo para todas as mulheres empreendedoras do nosso estado, mostrando que é possível construir um negócio de sucesso com muito trabalho e dedicação”.

O diferencial da agroindústria da empresária está na excelência do produto final, que combina qualidade, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. “Nosso café é resultado de um trabalho árduo e de um compromisso com a produção de alimentos saudáveis e saborosos”, explica a empresária.

Agora, a torcida está concentrada para que Nilcineia conquiste o primeiro lugar na final nacional. “Acreditamos no potencial da Nilcineia e estamos torcendo muito por ela”, afirma Ana Carolina. “Essa conquista é um grande incentivo para outras mulheres a empreenderem e a buscarem seus sonhos”.

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece o trabalho de mulheres empreendedoras que geram impacto social e econômico em suas comunidades. A premiação é dividida em etapas estadual, regional e nacional, e as vencedoras recebem diversos prêmios, como mentorias, capacitações e divulgação de seus negócios.

