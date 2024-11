A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) deu início no domingo, 10, na edição 2024 do Campeonato Rural de Futebol, o “Ruralzão”.

A competição deste ano tem a participação de dez equipes que foram divididas em dois grupos. A primeira rodada aconteceu no campo da Linha 100 e registrou média de 3 gols por partida.

O confronto entre as equipes Nova Vida e Pires marcou a abertura da competição. O duelo terminou com vitória do Pires por 3-0 com dois gols de Felipe e um de Afonso que asseguraram 3 pontos ao Pires.

Na segunda partida do dia, o Cruzeirinho goleou por 5-0 o Mamaindê, lidera o Grupo A com 3 pontos e tem saldo de 5 gols. Ronei marcou duas vezes, Natanael, Bras e Wesley fecharam a goleada.

No período da tarde foram realizados mais dois jogos com vitória do Baixadão por 2-0 sobre o Rancho SB; e empate em 1-1 entre a Linha 100 e Nova Conquista Big Lar. Os gols da vitória do baixadão foram marcados por Elian e Marciel. Daniel pela Linha e 100, e Júlio pela Nova Conquista Big Lar marcaram os gols do empate entre as duas equipes.

Com esses resultados, o Grupo B tem o Baixadão na liderança com 3 pontos. Linha 100 e Nova Conquista Big Lar aparecem na segunda posição, com 1 ponto cada.

A próxima rodada acontece no domingo, 17, no campo do Cruzeirinho com mais quatro jogos. Confira os confrontos:

08h00 – Km 13 x Nova Conquista Big Lar

10h00 – Linha 100 x Baixadão

14h00 – EC Cascavel x Pires

16h00 – Nova Vida x Cruzeirinho