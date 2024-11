Na tarde desta quinta-feira, 14 de novembro, um adolescente foi apreendido após realizar um assalto à mão armada em um comércio localizado na Rua Portugal, no centro de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de roubo à mão armada no referido endereço.

Assim que chegaram ao local, os policiais conversaram com as vítimas, que relataram terem sido abordadas por um homem armado que anunciou o assalto. O ladrão usou intimidação e ameaças, ordenando que as vítimas entregassem seus pertences pessoais. Assustadas, elas entregaram ao assaltante um celular, um relógio e uma pulseira dourada.

As câmeras de segurança do local registraram a ação do criminoso. Através das imagens, a Polícia Militar identificou o suspeito, e com o apoio da guarnição da Força Tática, ele foi localizado.

O suspeito, um adolescente conhecido no meio policial por práticas criminosas na região, informou que os itens roubados estavam com outro homem, maior de idade, identificado como L.S.S., em uma residência na Rua Joaquim Cardoso.

Os policiais foram ao local indicado pelo adolescente. L., negou estar com os objetos e permitiu a entrada dos policiais. Durante a revista na residência, foram encontrados seis invólucros aparentando ser drogas e três pinos com resquícios de substância semelhante a entorpecentes.

Questionado sobre a procedência das substâncias, L., afirmou desconhecer a origem. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem maior de idade e de apreensão ao menor. A mãe do adolescente foi notificada e acompanhou o desenrolar da ocorrência.