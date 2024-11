Saiba como o clima irá se comportar em todo o Brasil nesta sexta-feira (15) de feriado da Proclamação da República:

O tempo continua instável no norte e nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com condição de pancadas de chuva moderadas a fortes. A cidade de São Paulo ficará mais nublada e com chance de garoa, com temperaturas mais baixas. O sol ainda aparece no Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha, com possibilidade de chuva de forma mais irregular.

Pode chover de maneira irregular e mal distribuída na região. A infiltração marítima ainda favorece condições de mais nuvens e garoa no litoral de Santa Catarina e no leste do Paraná. Sol e algumas pancadas de chuva à tarde no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná; tempo firme nas demais áreas.

Os temporais continuam entre Goiás e Mato Grosso e a chuva pode ser forte no norte de Mato Grosso do Sul, enquanto a maior parte do centro-sul do estado e a região do Pantanal ficam mais ensolaradas e com tempo firme.

Nordeste

A chuva acontece em forma de pancadas mais fortes no oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão; o sol pode aparecer em alguns momentos, mas entre nuvens no céu. Condições de pancadas moderadas no leste da Bahia, litoral de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Não chove no centro-leste do Piauí, no litoral do Maranhão e no sul do Ceará.

Norte

Chove forte na maioria dos estados da região Norte. Tempo mais fechado com chuva frequente em Rondônia, Acre, Amazonas, sul do Pará, em Roraima e no Tocantins. O sol aparece um pouco mais no litoral do Pará e no Amapá, mas a chuva pode vir com força e risco de temporais. Toda a região fica em alerta nesta sexta-feira.