21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 No tradicional evento dos DESTAQUES DO ANO, a entrada na prestigiada noite de homenagens idealizada e promovida pela jornalista MARISA LINHARES, o elegante público pode apreciar um lindo modelo da CITRÖEN e um 100% elétrico o cobiçado ORA 03 GT das concessionárias PSV do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia.

VITRINE POR JOICE SOUZA A CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, todos os anos convida arquitetos para que usem e abusem de suas opiniões, ideias e conhecimento ao montar um ambiente todo seu, escolhendo peças e móveis que mais fazem sentido em suas propostas. E novamente o resultado está merecendo aplausos do público, que tem prestigiado e visitado a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto a arquiteta JOICE SOUZA entre os empresários sócios proprietários WENDER GARCIA e OTÁVIO FOLI da CASA & DECORAÇÃO.

VITRINE POR STUDIO B7 A CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, todos os anos convida arquitetos para que usem e abusem de suas opiniões, ideias e conhecimento ao montar um ambiente todo seu, escolhendo peças e móveis que mais fazem sentido em suas propostas. E novamente o resultado está merecendo aplausos do público, que tem prestigiado e visitado a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia. Na foto a arquiteta BRUNA LIRA do STUDIO B7 com a equipe de arquitetos RAFAEL ROSSI, LUCAS OLIVEIRA, MARIA ANDRADE, MATHEUS GOIS e GABRIELA CARNELÓS. VITRINE POR THATYANY RAMOS Na foto a arquiteta THATYANY RAMOS.

VITRINE POR JOÃO REIS e THAUANE SPIÇA Na foto os arquitetos THAUANE SPIÇA e JOÃO REIS. MARCANDO PRESENÇA NO SEBRAE No SEBRAE em Cacoal/RO, no último dia cinco, durante coquetel de lançamento do evento "O Poder da Autoimagem: Sua Marca, sua Força", que terá palestras com JULIANA BACELLAR e LUA DELPI no próximo dia 30, no Catuaí Hotel na Capital do Café, estou entre Noeli Brum Deiró, a gerente Thuylla Ribeiro do Sebrae grávida de oito meses, e a gerente empresarial Elisangela Lopes da Rocha da CEF.





NIVER DE EDUARDO SEPP Em Cacoal, no último dia 26, o empresário EDUARDO SEPP da Distribuidora FRIOS CACOAL, festejou seu aniversário ao lado da noiva arquiteta Letícia Cavalcante, e dos pais empresário Jocimar Sepp e Nilza Kiyoko Yamada.

PROGRAMA ACREDITA SEBRAE A empresária CLAUDICEIA RAMOS da RC CONTABILIDADE em Cacoal/RO, participou no dia 18 de outubro último, da solenidade de lançamento do PROGRAMA ACREDITA em São Paulo/SP, um marco que simboliza o impacto transformador do trabalho do SEBRAE/RO, com mais de 300 mil atendidos, 51 mil horas de consultoria e 215 mil horas de capacitação, resultando na viabilização de R$ 2 bilhões em crédito garantido pelo Fundo de Aval (FAMPE) do SEBRAE. Na foto Pétua Carriço Agente de Crédito, Claudicéia Ramos de Souza Agente de Crédito e Gleiciane Rocha Coordenador de Crédito e Finanças SEBRAE/RO, com o Gerente Nacional Valdir Oliveira do SEBRAE. ERON FIRMINO DOA SEU TRABALHO Na Capital do Café, o Cacoal Shopping foi palco novamente da prestigiada Campanha de CORTES DE CABELO realizada pelo GRUPO UNIDAS VENCEREMOS, um grupo de apoio a mulheres pacientes oncológicas em tratamento de câncer, que tem como objetivo o acolhimento e compartilhamento de amor em qualquer circunstância, onde com suas experiências e informações podem ajudar e enfrentar todas as adversidades com mais leveza. Na foto o cabeleireiro ERON FIRMINO do renomado ERON HAIR, que participa com seu excelente trabalho em todas as edições do solidário evento. GRUPO UNIDAS VENCEREMOS Na Capital do Café, o Cacoal Shopping foi palco novamente da prestigiada Campanha de CORTES DE CABELO realizada pelo GRUPO UNIDAS VENCEREMOS, um grupo de apoio a mulheres pacientes oncológicas em tratamento de câncer, que tem como objetivo o acolhimento e compartilhamento de amor em qualquer circunstância, onde com suas experiências e informações podem ajudar e enfrentar todas as adversidades com mais leveza. Na sequência de fotos Andreia Martins, Eron Firmino, Noeli Brum Deiró, Ednilson Caleiro, Sibele Figueiredo e Rosangela de Paula; Noeli Brum Deiró, Rubinalda Lima, Andreia Martins, Ednilson Caleiro, Sibele Figueiredo, Rosangela de Paula, Luzia Mendes e Ana Cleia; Rubinalda Lima, Sibele Figueiredo, empresário Marcelo Barros de Menezes da loja VIA MIA CACOAL, Andreia Martins e a médica Marcia Oliveira. INAUGUROU USAFLEX EM CACOAL Com linda loja, inaugurou em Cacoal/RO a prestigiada franquia USAFLEX da empresária ÂNGELA JUVER PALMIERI, marca que uso há anos e agora poderei estar sempre admirando as novidades e adquirindo seus produtos aqui mesmo na Capital do Café. É realmente um conforto para os pés. Na foto Ângela com sua atenciosa equipe Carla Izabel, Sirlene Martins e o gerente André Lima.

O ARTISTA FELIPE PEIXER NA TAPETAH A empresária ÂNGELA LEAL fundadora da empresa TAPETAH fundada em 1998, que investe constantemente em inovação, alta tecnologia e matérias-primas diferenciadas, reuniu designers, artistas e arquitetos de todos os Estados e lançou a COLEÇÃO ABRAÇA BRASIL MINHAS ORIGENS que valoriza, cada vez mais, as habilidades, talentos e artesanias do Brasil. Pioneira também na criação de tapetes em tecido estampados, muitos deles assinados por renomados designers e artistas do Brasil e do mundo, priorizando a exclusividade. Para orgulho de Rondônia, FELIPE PEIXER designer, fotógrafo autodidata, técnico em agropecuária, expressionista e futuro arquiteto, transmite sensações através de suas criações, refletindo respeito pelas suas origens e ao mesmo tempo usando técnicas atuais que trazem respiro, foi um dos escolhidos a ter sua criação de um tapete confeccionado em Suede, com o nome tapete Piso Bonito resgata o chão de piso queimado com cera colorida, parte da memória afetiva de seu criador. Cor de terra boa, do buriti, da ferrugem dos trilhos madeira Mamoré, da casa da tia Tereza, cor de chuva.

LE VILLE EM NOVO ENDEREÇO Em bonito prédio na avenida Porto Velho em Cacoal/RO, a empresária RUBIANA CRISTINA reinaugurou sua loja LE VILLE em ambiente moderno e confortável, e recepcionou convidados com prestigiado coquetel.

JUAN TRAVAIN NA CHINA O empresário JUAN TRAVAIN de Cacoal/RO, presidente da Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia – CAFERON, participou da 7ª Edição da FEIRA INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE XANGAI, na China, evento promovido pela ApexBrasil, que visa promover os produtos e serviços brasileiros no exterior. Rondônia se destacou ao apresentar a força dos cafés Robustas Amazônicos, com sua produção de base familiar que tem conquistado o mercado internacional, sendo um verdadeiro símbolo de qualidade e comprometimento com a sustentabilidade.

3ª EDIÇÃO DO ARQART No período de 06 a 09 último, em amplo espaço no Condomínio Recanto das Veredas em Cacoal/RO, a arquiteta HIRIA BIANCHINI realizou seu evento ARQART 2024 que uniu arte e arquitetura, com uma extensa programação com coquetel, experiências gastronômicas e artísticas, palestra com Marcos Nascimento, networking e conhecimento, High Tech e encerramento SUNSET. O evento é uma celebração da arte em suas mais diversas formas, da poesia à pintura, da escultura à arquitetura. Um convite à valorização da beleza e da autenticidade nas expressões artísticas locais, promovendo o entendimento de que a arte em todas as suas vertentes é essencial para a construção de uma sociedade com identidade e valores próprios.

GUTTA MATOS na ARQART Criadora de objetos com materiais de baixo impacto promovendo a sustentabilidade, com arte e inovação, a artista plástica GUTTA MATOS de Cacoal/RO, participou no período de 06 a 09 último, em amplo espaço no Condomínio Recanto das Veredas na Capital do Café, da 3ª Edição do prestigiado ARQART promovido pela arquiteta HIRIA BIANCHINI.



MARCELO AZEVEDO na ARQART Empresário, escritor e artista plástico MARCELO AZEVEDO de Cacoal/RO, participou no período de 06 a 09 último, em amplo espaço no Condomínio Recanto das Veredas na Capital do Café, da 3ª Edição do prestigiado ARQART promovido pela arquiteta HIRIA BIANCHINI.