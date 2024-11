No dia 15 de dezembro, a partir das 10h, o Parque de Exposição de Vilhena será o palco do evento “Sabores do Natal”, um almoço de confraternização que promete proporcionar uma experiência completa para toda a família. A principal atração gastronômica será o tradicional costelão assado, acompanhado de um cardápio completo especialmente elaborado para a ocasião.

Em visita ao Extra de Rondônia, o organizador do evento, Moisés Barbosa da Silva, destacou a importância de oferecer um ambiente familiar e acolhedor. “Queremos proporcionar uma experiência que seja agradável para todas as idades, com opções de entretenimento e um cardápio de alta qualidade, criando um verdadeiro momento de confraternização para a comunidade”, afirmou.

O organizador também mencionou que o evento contará com uma programação voltada para o público infantil, com atrações gratuitas como pula-pula, pipoca e algodão doce. Crianças de até 10 anos terão entrada gratuita, reforçando o ambiente familiar do encontro.

Para enriquecer a experiência, o evento contará com apresentações de música gospel ao vivo, incluindo a cantora Miriam Dias. Em seguida, os artistas Rafinha Moraes e Alipe Alves se apresentarão com música sertaneja dançante, proporcionando momentos de animação e descontração para todos os presentes.

Moisés informou ainda que empresas interessadas em realizar a confraternização de fim de ano para seus colaboradores poderão aproveitar pacotes com condições especiais, oferecendo uma excelente oportunidade para reunir suas equipes em um ambiente festivo e harmonioso.

O “Sabores do Natal” é organizado pela Céu Eventos, com o apoio da Fundação Cultural de Vilhena. Os ingressos individuais estão disponíveis pelo valor de R$ 45, e podem ser adquiridos pelos telefones (69) 99389-3618 e (69) 99963-4782.