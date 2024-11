Na última semana, o deputado estadual Delegado Camargo trouxe à tona uma questão urgente na Assembleia Legislativa de Rondônia: a necessidade de neuropsicólogos na rede estadual de saúde.

A demanda, segundo o parlamentar, visa garantir suporte psicológico adequado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) entre outros.

Em seu discurso, Camargo enfatizou que a atuação de neuropsicólogos é fundamental no diagnóstico e na intervenção apropriada para crianças e adolescentes que apresentam essas condições.

“Estamos falando de uma população que merece atenção e cuidado específicos. Os neuropsicólogos desempenham um papel crucial, não apenas no diagnóstico, mas também no desenvolvimento de estratégias que ajudem esses indivíduos a superar desafios em sua rotina diária”, destacou.

A importância desse profissional se evidencia na elaboração de planos terapêuticos personalizados que visam promover habilidades sociais, acadêmicas e de convivência. Sem o suporte de neuropsicólogos, muitos pacientes podem não receber o acompanhamento necessário, o que pode levar a um agravamento dos sintomas e prejudicar sua qualidade de vida.

O deputado também salientou que vários estados brasileiros já implementaram medidas para incorporar esses profissionais nas unidades de saúde, e enfatizou que Rondônia não deve ficar para trás. “É nosso dever como representantes da população cobrar do governo ações concretas. Precisamos de um compromisso real para que possamos garantir que nossas crianças e adolescentes recebam o suporte adequado, sem que as limitações financeiras sejam um empecilho.”

Com essa iniciativa, o deputado Delegado Camargo espera instigar o governo estadual a adotar medidas efetivas para a inclusão desses profissionais nas equipes de saúde, visando um atendimento mais humano e eficiente para todos os cidadãos rondonienses.