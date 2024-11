O mercado físico do boi gordo volta a se deparar com preços em alta. Em São Paulo, por exemplo, chegaram a ser relatadas negociações de até R$ 350 por arroba na modalidade a prazo, recorde para a atual temporada.

“O fato é que as indústrias não conseguem melhorar a posição de suas escalas de abate, posicionadas entre quatro e cinco dias úteis, fazendo com que a indústria frigorífica, em especial a exportadora, mantenha um comportamento agressivo na compra de gado”, afirma o analista da consultoria Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias.

O mercado atacadista apresenta preços firmes para a carne bovina, ainda em perspectiva de alta no curto prazo, em linha com a boa demanda ao longo da primeira quinzena do mês, de acordo com a Safras.

“Ainda é importante mencionar que a carne de frango tende a ganhar competitividade no restante da temporada, consequência do baixo poder de compra da população brasileira”, disse Iglesias.

O quarto dianteiro ainda é precificado a R$ 19,50 por quilo. O quarto traseiro segue no patamar de R$ 24,00 por quilo. A ponta de agulha está no patamar de R$ 18,20, por quilo.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,33%, sendo negociado a R$ 5,7926 para venda e a R$ 5,7905 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,7231 e a máxima de R$ 5,8186.