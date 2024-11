Em uma iniciativa que promete transformar o cenário imobiliário local, a Vaz Desenvolvimento Imobiliário anuncia que lançará um novo condomínio fechado de alto padrão na cidade de Vilhena.

Localizado no eixo mais nobre da cidade, este empreendimento surge ao lado do renomado Bistrô Porto 7, garantindo uma combinação perfeita de luxo e conveniência.

“Este novo projeto da Vaz Desenvolvimento não apenas reforça o compromisso da empresa com a excelência e inovação no setor imobiliário, mas também destaca Vilhena como um polo crescente de investimentos. Com infraestrutura de ponta, o condomínio oferecerá uma gama de comodidades exclusivas para atender às necessidades dos futuros moradores, aliando segurança, conforto e sofisticação”, disse Douglas Vaz, fundador e presidente de empresa.

A escolha do local, próximo ao Bistrô Porto 7, não é por acaso. Este estabelecimento é conhecido por sua culinária requintada e ambiente acolhedor, atributos que complementam a proposta do condomínio de oferecer um estilo de vida diferenciado e de alta qualidade. A proximidade com o bistrô enriquecerá a experiência gastronômica dos residentes, proporcionando momentos únicos sem a necessidade de longos deslocamentos.

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário, reconhecida por sua expertise e visão de mercado, aposta no potencial de crescimento de Vilhena e na valorização de sua localização estratégica no estado de Rondônia. Este empreendimento é um reflexo da confiança da empresa no desenvolvimento urbano e econômico da região, alinhando-se às tendências de urbanização moderna e sustentável.

Com este lançamento, a Vaz reafirma seu papel como um dos principais agentes transformadores do mercado imobiliário na região Norte do Brasil, oferecendo soluções habitacionais que atendem e superam as expectativas dos mais exigentes padrões de qualidade.

VAZ EM NÚMEROS: IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL

Com 27 anos de atuação no mercado imobiliário, a VAZ Desenvolvimento Imobiliário se destaca por números expressivos que refletem seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e impacto social positivo. Presente de leste a oeste do Brasil, a empresa tem atuação forte nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo, consolidando-se como uma das principais incorporadoras do país.

Atuando em mais de 17 cidades, a VAZ já desenvolveu e entregou um total de 16 milhões de metros quadrados em empreendimentos, que vão de bairros planejados a condomínios de alto padrão e cidades inteligentes. Seus projetos visam atender desde o público de empreendimentos econômicos até aqueles que buscam alta qualidade de vida, com infraestrutura completa e soluções inovadoras.

COMPROMISSO COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Um dos principais diferenciais da VAZ é seu foco na preservação ambiental. Em seus projetos nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo, a empresa preserva mais de 4 milhões de metros quadrados de mata nativa — uma área que equivale a três vezes o tamanho do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Além disso, a VAZ já plantou mais de 25 mil mudas de espécies nativas, promovendo a recuperação de áreas degradadas e contribuindo para o aumento da biodiversidade local. Esse volume de mudas é suficiente para realizar plantios em quase 60 lotes residenciais, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO

A VAZ também se orgulha de seu impacto econômico e social nas regiões onde atua. Presente em estados-chave do Brasil, a empresa contrata mão de obra local, gerando empregos e fortalecendo as economias locais. Com 130 colaboradores diretos e centenas de empregos indiretos, a VAZ promove o desenvolvimento social através de programas de treinamento e qualificação profissional, capacitando a população das comunidades onde seus projetos são implementados.

Com mais de 3,5 bilhões de reais em Valor Geral de Vendas (VGV) de land banks, a VAZ mantém uma sólida trajetória de crescimento, contribuindo significativamente para o mercado imobiliário nacional.

VAZ EM NÚMERO:

27 anos de atuação no mercado.

16 milhões de metros quadrados em empreendimentos entregues e em desenvolvimento.

Presente de leste a oeste do Brasil, com atuação no Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo.

Mais de 17 cidades brasileiras atendidas.

130 colaboradores diretos.

Mais de 3,5 bilhões de reais em VGV de land banks.

4 milhões de metros quadrados de mata nativa preservada (equivalente a 3 Parques Ibirapuera).

25 mil mudas de espécies nativas plantadas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM:

Assessor de Comunicação: Thiago Zanetti

thiago.zanetti@vazdesenvolvimento.com.br

+55 (27) 99652-6639

Site: https://vazdesenvolvimento.com.br

Facebook/Instagram: @vazdesenvolvimento