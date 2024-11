A professora Gleice Vânia Cusinato, da rede pública estadual em Novo Paraíso, distrito de São Felipe do Oeste, idealizou a 1ª Corrida da Metrópole com o apoio de sua irmã, a fisioterapeuta Paula Cristina Cusinato.

O evento, que começou como uma brincadeira, ganhou força ao ser abraçado pela comunidade, transformando-se em uma oportunidade de promover esporte, lazer e entretenimento na região.

Realizada nesta sexta-feira, 15, a corrida teve início às 5h da manhã na Praça Charles Camilo. Cerca de 84 mulheres participaram do percurso de seis quilômetros, que seguiu até o restaurante Tempero da Selma, onde foi oferecido um café da manhã especial aos participantes, além do sorteio de brindes.

Gleice celebrou o sucesso do evento, destacando a importância da iniciativa para incentivar hábitos saudáveis e unir a comunidade. “Estamos muito felizes com o resultado e já planejamos novas edições no futuro”, afirmou. A professora também agradeceu o apoio da Polícia Militar e do Detran, fundamentais para a segurança da corrida.

A 1ª Corrida da Metrópole mostrou o potencial do esporte como ferramenta de integração e bem-estar, marcando um dia especial para o distrito de Novo Paraíso.

>>>Vídeo abaixo:

