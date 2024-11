O senador Confúcio Moura (MDB-RO) ocupou a Tribuna do Senado Federal na tarde de ontem, 12, para prestar homenagem póstuma a um ilustre personagem político do estado de Rondônia, falecido recentemente.

“Hoje eu venho aqui ao Plenário desta Casa para prestar uma homenagem a um grande homem, um verdadeiro defensor da democracia, das liberdades e do bem-estar da gente de Rondônia. Trata-se de José Viana dos Santos, carinhosamente conhecido no Estado de Rondônia como Zé Viana. Nascido em Brotas de Macaúbas, no Estado da Bahia, Zé Viana chegou em Rondônia em 1972, onde se destacou pela militância política no Movimento Democrático Brasileiro (MDB)”, afirmou Confúcio Moura.

Segundo Confúcio Moura, Zé Viana era um democrata intransigente e buscou no MDB o espaço que precisava para lutar pelos direitos civis, mesmo no momento que o regime militar mais restringia as liberdades individuais e políticas. “Em 1976, ele foi Vereador em Porto Velho. Era um homem de fé, profundamente religioso e solidário. Em 1982, candidatou-se à Prefeitura de Ji-Paraná, na primeira eleição do município. Com a derrota na eleição, ele não se deixou abater. Em 1986, ele foi eleito Deputado Federal por Rondônia, participando ativamente da Assembleia Nacional Constituinte. Com certeza, al Constituição de 1988 tem as digitais e o DNA de Zé Viana”, relatou o parlamentar.

Para Confúcio Moura, foi experiência rica a convivência que manteve com o falecido Zé Viana. “A sua paixão pela política e o seu compromisso inabalável com o bem-estar do povo de Rondônia foram e continuam sendo uma fonte de inspiração para todos nós. Hoje, nesta Tribuna, eu quero expressar minhas sinceras condolências à sua família e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, como eu o conheci. Eu faço este discurso com a mais pura expressão da verdade: Zé Viana foi um grande homem e o seu legado está eternizado na Carta de 1988 e na vida concreta dos brasileiros e brasileiras”, concluiu o senador.