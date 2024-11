Na manhã desta sexta-feira, 15 de novembro, uma mulher, ainda não identificada, morreu após o carro em que viajava capotar a cerca de 30 quilômetros de Vilhena, no sentido Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, quem conduzia o veículo Fiat Uno teria perdido o controle de direção, saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

Ainda não há confirmação se havia mais ocupantes no automóvel além da vítima fatal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e apura as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos periciais, a funerária Dom Bosco foi acionada para realizar a remoção do corpo.