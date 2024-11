Na tarde de quinta-feira, 14, uma guarnição da Patrulha Reforço realizava patrulhamento ostensivo na área central de Vilhena quando avistou um homem sentado na esquina da Avenida 15 de Novembro com a Rua Duque de Caxias.

Ao notar a presença da viatura, o indivíduo, posteriormente identificado como O.M.M., demonstrou comportamento que levantou suspeitas, motivando os policiais a abordá-lo.

Durante a revista pessoal, constatou-se que o suspeito portava na cintura um revólver calibre .32, carregado com cinco munições intactas. A arma estava com a numeração raspada. Além disso, no bolso da calça do suspeito foi encontrada uma porção de substância entorpecente, identificada como crack, pesando aproximadamente 1 grama. Ele afirmou ser usuário e que a droga era para consumo próprio.

No momento da abordagem, o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica de monitoramento, devidamente ativada. Questionado sobre a posse da arma, ele alegou tê-la adquirido por R$ 5 mil para se proteger, pois teria sido ameaçado de morte por membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

O suspeito também revelou que possuía outra arma em casa, uma garrucha, que seria utilizada para sua defesa. Ele conduziu os policiais até sua residência, localizada na Rua 341, no bairro Vila Operária, onde entregou a arma, que estava carregada e aparentava ser de fabricação artesanal.

Durante as buscas, os policiais localizaram ainda um coldre de couro com quatro munições compatíveis com a garrucha, uma balança de precisão e 23 gramas de uma substância com características de maconha.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.