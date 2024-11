A Câmara Municipal de Cacoal foi palco, na noite desta sexta-feira (15), de uma cerimônia de celebração e reconhecimento em homenagem aos 200 anos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e voto de louvor às personalidades que desempenharam um papel ativo nos 54 anos de atuação da instituição no estado de Rondônia.

Promovido pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o evento foi proposto e conduzido pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD), que destacou a importância da IECLB no fortalecimento da paz, da segurança e na promoção de valores cristãos, tanto em nível local quanto nacional.

A cerimônia teve início com uma homenagem à IECLB, destacando seu trabalho incansável em prol da construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Por meio do Requerimento nº 1240/2024, o deputado estadual Cássio Gois expressou sua admiração pela trajetória da igreja, que, ao longo de mais de duas décadas de história no Brasil e mais de meio século de contribuição em Rondônia, tem se consolidado como uma importante aliada na disseminação dos valores de paz, justiça e amor à comunidade.

Em seu discurso, o deputado estadual Cássio Gois ressaltou a relevância da IECLB, não apenas como instituição religiosa, mas também como um pilar na promoção da convivência harmoniosa entre as pessoas. “A Igreja Luterana tem sido uma grande parceira na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, inspirando seus membros a viverem os valores cristãos de maneira concreta, seja em suas famílias, seja nas comunidades em que atuam”, afirmou o parlamentar.

Representando o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, o servidor Silvio Machado destacou a importância do trabalho realizado pela IECLB. “É uma ação que tem beneficiado toda a nossa região e contribuído para que Cacoal seja reconhecida como a melhor cidade para se viver. Sintam-se homenageados, e parabéns à comunidade luterana”, enfatizou.

Para o secretário regional de Governo, José Moura, é essencial ressaltar o momento e o trabalho realizado pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. “Parabenizo o deputado estadual Cássio Gois que juntamente com a Igreja Luterana no Brasil celebram os 200 anos de trabalho e os 54 anos da igreja em Rondônia. Excelente trabalho que busca atrair cada vez mais pessoas a conhecerem o caminho do Senhor”, disse.

O evento também serviu como uma oportunidade para reconhecer o trabalho de diversos profissionais e entidades que, em colaboração com a IECLB, têm se dedicado ao fortalecimento da paz e da segurança em Rondônia. “Sentimos um profundo sentimento de gratidão por este reconhecimento, que recebemos como uma dádiva. É uma oportunidade única celebrar os 200 anos nesta data de Proclamação, pois temos trabalhado incessantemente pelo desenvolvimento da nossa República”, ressaltou a pastora Sinodal do Sínodo da Amazônia, Vera Lúcia Engelhardt.

De acordo com o primeiro vice-presidente da IECLB, Odair Airton Braun, a IECLB tem desenvolvido um trabalho junto a sociedade. “A mensagem de orientação e igualdade que a Igreja transmite não se limita apenas à proclamação da boa nova do evangelho, mas também se reflete em ações concretas, como obras diaconais e serviços ao próximo, como a criação de escolas e o combate ao analfabetismo. Além disso, a Igreja se dedica à promoção da paz e da justiça. Esse é um legado que recebemos e continuamos a cultivar junto à sociedade, mantendo uma Igreja acolhedora e inclusiva”, afirmou.

Na oportunidade, o deputado estadual Cássio Gois ainda foi presenteado com um selo comemorativo dos 200 Anos de presença Luterana no Brasil, o qual foi desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e lançado em parceria com os Correios do Brasil.

O presidente da diretoria do Conselho Sinodal do Sínodo da Amazônia, Rudibert Rueckert, fez um agradecimento ao deputado estadual Cássio Gois, aos demais parlamentares, à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal de Cacoal por disponibilizar o espaço para esta homenagem. “Que todos continuem a honrar esta importante missão de representar os luteranos, tanto no estado quanto fora dele”, reforçou.

Ao final da cerimônia, o deputado estadual Cássio Gois expressou seu agradecimento a todos os envolvidos na realização do evento e reforçou o compromisso de continuar apoiando a missão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em Rondônia. “Celebramos não apenas o aniversário da Igreja Luterana, mas também o legado de fé, solidariedade e compromisso com a justiça social que ela tem semeado em nossa sociedade. Que possamos seguir unidos, inspirados pelos valores cristãos, trabalhando por uma sociedade mais fraterna e igualitária”, encerrou o parlamentar, destacando a importância de fortalecer as parcerias que promovem o bem-estar da comunidade e a paz social.

Confira abaixo os homenageados com voto de louvor:

– Igreja Evangélica de Confissão Luterana com sede no município de Cacoal; - Pastor Airton Braun, que representará a pastora Silvia Beatrice Genz, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana com sede em Porto Alegre (RS); - Pastor Robson Hasse, que representará o pastor emérito Geraldo Schach, primeiro pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Território Federal de Rondônia; - Pastora Janaína Schaffer Hasse – coordenadora Ministerial Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Espigão do Oeste; - Pastor emérito Walter Sass; - Pastora emérita Jandira Keppi, integrante do conselho de Missão de Povos Indígenas; - Pastora Sinodal Vera Lúcia Engelhardt – pastora Sinodal do Sínodo da Amazônia; - Diaconisa emérita Siglinda Braun Schliwe – diaconisa e música; - Rudibert Rueckert – presidente da diretoria do Conselho Sinodal do Sinódo da Amazônia; - Irineide Bullerjahn, representando a ex-presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Porto Velho; - Céris Klitzke – presidente da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Espigão do Oeste; - Valdomiro Brandt – 1º culto foi celebrado em sua residência no dia 14 de junho de 1972; - Alex Junior Persh – presidente da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana dos Migrantes – Cacoal; - Helvis Veloso Schrammel – presidente da Comunidade Evangélica Luterana em Ariquemes; - Lisete Marlene Tansheid, representante de Leomor Schrammel – projeto Saúde e Agricultura – Fomento a Associações de Ajuda Mútua na Agricultura Familiar em Ariquemes; - Ricardo Schmitz, presidente da Associação Beneficente Escola Para Vida (Abevi). - Evani Butzke Binow – coordenadora Sinodal Trabalho com a Juventude Evangélica; - Patrícia Buss – coordenadora do Trabalho com a Juventude Evangélica; - Eunice Discher Duque, representante de Mauro Discher, integrante de Família Fundadora da Primeira Comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana na Amazônia Ocidental; - Claudina Jaske Felberg – presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Pimenta Bueno.