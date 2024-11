O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) manifestou, nesta sexta-feira (15), seu pesar pelo acidente ocorrido com uma viatura do 4° Batalhão de Infantaria de Selva – 4° Bis do Comando de Fronteira Acre na BR-364, no trecho da Ponte do Caracol, próximo ao km 790. O acidente resultou na morte de um dos militares que estavam na viatura e deixou outro gravemente ferido.

A viatura retomava de um exercício de treinamento realizado em Campo Novo de Rondônia (RO) e seguia para Rio Branco (AC). O acidente aconteceu por volta das 11h40 da manhã. O militar ferido foi levado às pressas para um hospital da região.

Segundo o 4° Batalhão de Infantaria de Selva, foram tomadas todas as providências necessárias relacionadas ao acidente para dar apoio aos envolvidos e o Exército Brasileiro está dando todo suporte para as famílias de seus militares.

“Recebo com pesar a notícia deste trágico acidente envolvendo militares que se dedicam à proteção de nossas fronteiras e à segurança do país.

Expresso minha solidariedade aos militares e principalmente às famílias dos envolvidos e coloco meu gabinete à disposição para auxiliar no que for necessário”, declarou o deputado federal Coronel Chrisostomo (PL/RO).

O parlamentar destacou ainda a importância de apurar as circunstâncias do acidente. “É um momento de tristeza e também de reflexão sobre as condições enfrentadas por nossos soldados em suas atividades de treinamento e atuação”, concluiu o deputado.

O Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva informou que está conduzindo uma investigação para esclarecer as causas do acidente e, por motivos de respeito às vítimas e seus familiares, os nomes não serão divulgados.