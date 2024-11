O plantio da safra de soja 2024/25 no Brasil alcançou 78,2% da área total até o dia 14 de novembro, um avanço em comparação ao ano passado e à média dos últimos cinco anos.

Entre os estados, Mato Grosso lidera o avanço, com 98% da área semeada, seguido por Mato Grosso do Sul (97%) e Paraná (94%). De acordo com a Safras & Mercado, São Paulo também apresenta um bom desempenho, com 87%, seguido por Goiás com 80%, e Minas Gerais com 78%. Santa Catarina está com 67%, enquanto a Bahia alcançou 60%.

O Maranhão, por sua vez, tem 59% da área da soja plantada. O Tocantins está com 50%, e os demais estados somam 49%. Por fim, o Rio Grande do Sul segue com o menor percentual, com apenas 38% da área semeada até o momento.

Na última semana, em 8 de novembro, o percentual de plantio estava em 69,1%, com os seguintes números por estado: Rio Grande do Sul com 24%, Paraná com 88%, Mato Grosso com 94%, Mato Grosso do Sul com 88%, Goiás com 83%, São Paulo com 77% e Minas Gerais com 70%.A Bahia apresentou 35%, Santa Catarina 60%, Maranhão 40%, Piauí 33%, Tocantins 38% e outros estados 35%. Com isso, o avanço na semeadura nesta semana foi de 78,2%, evidenciando o ritmo acelerado de plantio, especialmente em estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás.