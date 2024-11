Pelo 5º ano consecutivo, o governo de Rondônia garantiu a nota máxima na avaliação de Capacidade de Pagamento (Capag), realizada anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O resultado da avaliação deste ano, é baseado nas Demonstrações Financeiras do estado referentes ao ano de 2023.

O resultado foi comunicado à Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), por meio de Nota Técnica, em que a STN reafirma o destaque da gestão fiscal rondoniense, concedendo novamente a nota “A”, acrescida neste ano do sinal de adição “+”, que indica também excelência na qualidade das informações contábeis de Rondônia, oferecendo ainda mais, credibilidade quanto à capacidade do ente de honrar seus compromissos.

A avaliação da Capag é uma medida essencial para estados e municípios, que avalia o endividamento, poupança corrente e liquidez relativa. A classificação permite que Rondônia mantenha o acesso a operações de créditos com custo financeiro reduzido, contando com o aval da União nas operações, que podem financiar novos projetos de investimento em áreas como infraestrutura, saúde, educação, segurança, habitação e o que mais for necessário para melhorar o ambiente econômico e a vida da população, sem comprometer o equilíbrio das finanças públicas. O resultado reforça o empenho do governo de Rondônia com a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão de recursos públicos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da solidez fiscal. “A nota máxima é resultado do trabalho eficiente desenvolvido para que o estado avance com responsabilidade. Os investimentos demonstram o empenho da gestão estadual com a qualidade de vida da população e atração de novos negócios.”

Segundo o secretário da Sefin, Luís Fernando Pereira da Silva, a conquista é resultado de uma gestão financeira comprometida e criteriosa, que procura a otimização dos gastos e ampliação das receitas próprias. “Temos trabalhado de forma integrada para cumprir metas fiscais e oferecer serviços eficientes. Essa nota A+ é uma conquista coletiva e reafirma o esforço de toda equipe econômica e da gestão estadual em promover um futuro melhor para Rondônia”, frisou.