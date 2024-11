O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa participou da Assembleia Geral Extraordinária Administrativa convocada pela CBF, tendo a presença de todas as federações, as principais novidades é a criação de três comitês, a inclusão do estatuto das SAFs, além da reforma da Comissão de Ética.

De acordo com o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues, a intenção é adequar o estatuto da CBF às mudanças ocorridas nos últimos anos, com a edição da Lei Geral do Esporte, e a necessidade de adequação aos estatutos da Fifa e da Conmebol. Confira aqui as mudanças. Os 27 presidentes de Federações aprovaram por unanimidade a reforma do estatuto da entidade.

Além de participar das discussões apresentadas pela CBF para o futebol no cenário nacional o presidente Heitor Costa aproveitou a oportunidade para tratar dos assuntos referentes ao futebol Rondoniense, “aproveitei o momento pra resolver assuntos referentes ao futebol de Rondônia juntamente com o presidente Ednaldo, como a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, o Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil o nosso Rondoniense, estive também no departamento de competições, em fim trabalhando bastante em prol do futebol de Rondônia e com certeza teremos um calendário cheio com competições de alto nível” citou o presidente Heitor Costa.

A CBF prepara mudanças para o calendário de 2025 do futebol brasileiro. As principais são: a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e a paralisação durante um mês entre junho e julho, para evitar conflitos com o Mundial de Clubes da Fifa. Os campeonatos estaduais também devem ser antecipados, mas o calendário ainda não foi publicado oficialmente.