Veja como ficam as condições do tempo em todo o Brasil nesta terça-feira (19), de acordo com a análise de meteorologistas da Climatempo.

Em São Paulo, o sol predomina e pode ter chuva isolada no fim do dia no interior, enquanto a capital terá um dia de sol e sem chuva.

Dia de sol e calor na região. A circulação de ventos nos diferentes níveis da atmosfera favorece a ocorrência de pancadas típicas da estação entre a tarde e a noite em Minas Gerais, no centro-sul e interior do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Em boa parte do Paraná, o predomínio é de sol, com pancadas de chuva a partir da tarde no oeste, sul, sudeste e leste. No sul gaúcho o dia fica encoberto, assim como no noroeste paranaense.

A frente fria continua se deslocando, estimulando áreas de instabilidades noe em Santa Catarina, com condições de pancadas fortes de chuva no decorrer do dia.

Centro-Oeste

Ar quente e úmido e atuação da baixa pressão na altura do Paraguai favorecem a ocorrência de nuvens carregadas na metade oeste de Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso.

A maior parte de Goiás e o Distrito Federal continuam com aberturas de sol pela manhã e pancadas com trovoadas a partir da tarde.

Nordeste

O calor ainda é destaque na região. Na parte da manhã, faz sol em todas as capitais das costas norte e leste. Há chance de pancadas moderadas de chuva no sul do Maranhão e no oeste e sul da Bahia. Pode haver chuva passageira no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no litoral de Alagoas.

Norte

Todas as capitais da região ficam em estado de atenção para fortes pancadas de chuva com risco de raios e trovoadas no decorrer do dia.