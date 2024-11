Três membros de uma mesma família foram encontrados mortos em São Francisco do Guaporé, na última sexta-feira, dia 15. As vítimas, Tereza Peterson, de 45 anos, sua bisneta Ana Vitória, de 11 anos, e sua neta Ayla Maitê, de 8 meses, foram encontradas mortas em uma residência. Uma criança de dois anos, também neta de Tereza, foi resgatada com vida, mas em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia encontrou uma mulher ajoelhada ao lado de sua filha de dois anos, gravemente ferida. Nos demais cômodos, estavam os corpos das vítimas, todas com sinais evidentes de violência.

Tereza Peterson foi encontrada com as mãos amarradas e sinais de estrangulamento. Ana Vitória tinha um corte profundo na garganta, enquanto o bebê de 8 meses foi encontrado sobre a cama.

A criança de dois anos foi socorrida e encaminhada em estado grave para um hospital da região. A área foi isolada, e a perícia técnica foi acionada para levantar evidências do crime.

Segundo depoimento da filha de Tereza, mãe da criança sobrevivente, o namorado de sua mãe é o principal suspeito. Ela relatou que o casal havia discutido recentemente e que Tereza teria bloqueado o contato dele.

O homem, no entanto, negou envolvimento, alegando que não estava na cidade no momento do crime e que soube do ocorrido apenas à tarde.

Durante a perícia, a polícia recolheu itens considerados cruciais para a investigação, incluindo cordas usadas para amarrar as vítimas, uma mordaça e um pedaço de tecido no pescoço de uma das vítimas.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Rondônia.