No dia 23 de novembro, Vilhena comemora os seus 47 anos de emancipação, uma data especial para reforçar a identidade e a história da cidade, que é uma das mais pujantes do estado.

Para celebrar essa ocasião, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), preparou uma programação diversificada.

O evento será realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, a partir das 16h30, e contará com atrações para todas as idades. Uma das atividades de destaque será a Feira Portal da Amazônia, reunindo mais de 20 expositores com uma variedade de produtos que evidenciam a riqueza cultural e econômica da região.

A programação cultural inclui o Teatro de Bonecos, com o artista Zaca Reis, que apresentará o espetáculo “Tio Eustáquio – O Contador de Histórias”. Para as crianças e os amantes da arte, haverá pintura facial com Camila Schinneider, além de um show de pirofagia com a Palhaça Giramunda, trazendo magia e diversão à celebração. Haverá ainda a apresentação musical com Alipe Alves e Suelen Souza.

A presidente da FCV, Évilyn Olimpia Medrada Teixeira, afirmou que as atrações buscam valorizar e promover os talentos de Vilhena, fortalecendo a conexão da comunidade com a cultura da cidade. Ela aproveitou para convidar os vilhenenses a prestigiar a festa. “Este é um momento de celebrar não apenas o aniversário da cidade, mas também de reconhecer o valor da nossa cultura, história e pessoas”.