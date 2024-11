Na tarde desta terça-feira, 19, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE) realizou a votação para a composição da nova Mesa Diretora do biênio 2025/2026.

A deputada estadual Rosangela Donadon foi eleita para o cargo de 2ª vice-presidente.

A nova posição marca um importante avanço em sua trajetória política e reforça ainda mais seu comprometimento com as ações parlamentares que vem desempenhando em prol da população de Rondônia.

Durante coletiva após a eleição, Rosangela Donadon destacou seu compromisso com os cidadãos de Rondônia, afirmando: “Ser eleita para compor a Mesa Diretora é uma grande responsabilidade, e eu a assumo com a mesma determinação com que sempre trabalhei. Meu foco é continuar lutando pelos direitos e pela qualidade de vida do nosso povo. A população de Rondônia pode contar com meu trabalho incansável para construir um estado mais justo e próspero”, destacou.

A eleição de Rosangela Donadon para a Mesa Diretora reflete não apenas seu prestígio e influência no cenário político estadual, mas também sua capacidade de liderança e dedicação às causas que defende. Como 2ª vice-presidente, a deputada terá a oportunidade de participar de decisões fundamentais para o futuro do estado, além de ampliar sua atuação junto aos demais parlamentares.

O compromisso de Rosangela Donadon com a população de Rondônia é notável. Ao longo de sua carreira, ela tem sido uma voz ativa em pautas relacionadas à saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte e lazer, com iniciativas voltadas a beneficiar diversos municípios. Sua presença na Mesa Diretora fortalece o potencial de implementação de projetos que promovam o bem-estar da sociedade rondoniense, garantindo que as demandas dos cidadãos tenham ainda mais representatividade nos debates e nas decisões da Assembleia Legislativa.

A deputada Rosangela Donadon tem demonstrado, por meio de suas ações, que é possível fazer política com responsabilidade, foco e respeito ao povo de Rondônia. Sua eleição como 2ª vice-presidente é um reconhecimento de seu trabalho árduo e uma oportunidade de intensificar os projetos e políticas públicas que melhoram a qualidade de vida no estado. Para os cidadãos rondonienses, a notícia representa um motivo de esperança e confiança em um futuro mais próspero e inclusivo.

NOVA MESA

A nova mesa diretora é composta por: Laerte Gomes (1º vice-presidente), Rosângela Donadon (2ª vice-presidente), Alan Queiroz (1º secretário), Cássio Góis (2º secretário), Edevaldo Neves (3º secretário) e Marcelo Cruz (4º secretário).