Nesta desta terça-feira, 19, na Assembleia Legislativa, o deputado delegado Camargo demonstrou sua insatisfação e determinação ao cobrar do secretário de saúde do estado uma posição clara sobre a tão aguardada construção do hospital regional em Ariquemes e o Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia (Heuro) em Porto Velho.

A situação da saúde pública no estado, que tem sido uma preocupação constante entre os cidadãos, se tornou o foco da fala firme do parlamentar.

“É inadmissível que a população de Ariquemes e de outras áreas do estado continue sem um atendimento digno. O governo precisa prestar contas e nos dar uma explicação clara sobre o que está acontecendo com a construção do hospital regional”, afirmou Camargo, enfatizando a urgência da questão.

O deputado ressaltou que muitas vidas estão se perdendo por falta de atendimento médico de qualidade e que, como representante do povo, sua missão é garantir que os serviços de saúde sejam acessíveis e de qualidade.

Em resposta ao questionamento direto do deputado, o secretário de saúde, que estava presente no encontro, informou que o governo não irá construir o hospital regional em Ariquemes. A afirmação foi recebida com frustração pelo deputado Camargo, já que a construção do hospital regional de Ariquemes foi uma promessa do Governador.

Sobre o Heuro em Porto Velho, o secretário esclareceu que o contrato com a empresa vencedora do certame foi rescindido (distrato), o que obriga o governo a iniciar um novo planejamento para o projeto. “Não podemos nos contentar com esses discursos vazios. A saúde da nossa população não pode ser tratada dessa forma”, rebateu Camargo, ressaltando a necessidade de ações concretas e compromissos efetivos com a melhoria da saúde da população.

A postura firme do deputado delegado Camargo revela sua disposição não apenas em contribuir para encontrar soluções, mas também em enfrentar as falhas do governo na área da saúde pública.