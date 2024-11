As eleições para as diretorias das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) foram realizadas nesta segunda-feira (18), de forma totalmente on-line. Com 7.468 eleitores habilitados, o processo contou com 6.928 votos válidos, representando 92,77% de participação, enquanto 540 advogados não registraram o voto, totalizando 7,23% de abstenção.

Os eleitores escolheram os novos representantes da Seccional e das Subseções da OAB Rondônia para o triênio 2025-2027.

Em nível estadual, o vencedor foi o advogado Márcio Nogueira, reeleito ao cargo, encabeçando a chapa 10, “Juntos Avançamos”, recebendo 55,33% dos votos válidos (3.716). Ele derrotou Eurico Montenegro Neto, que encabeçava a chapa 11, “OAB para Todos”, que obtendo 44,67% dos votos (3.000).

A seguir, confira os resultados de cada subseção:

Alvorada do Oeste

Chapa 10: “Juntos pela Ordem” – 100% dos votos válidos

Rhuan Alves de Azevedo – Presidente

Nara Caroline Gomes Ribeiro – Vice-Presidente

Fernanda Ferraz Schissel – Secretária-Geral

Rose Anne Barreto – Secretária Adjunta

Jeferson Gomes de Melo – Tesoureiro

Ariquemes

Chapa 10: “Avante OAB” – 61,57% dos votos válidos

Weverton Jefferson Teixeira Heringer – Presidente

Karynna Akemy Hachiya Hashimoto – Vice-Presidente

Denilson Sigoli Júnior – Secretário-Geral

Wender Silva da Costa – Secretária Adjunta

Maiele Rogo Mascaro – Tesoureira

Buritis

Chapa 10: “Juntos Avançamos” – 100% dos votos válidos

Robson Clay Floriano Amaral – Presidente

Dorihana Borges Borile – Vice-Presidente

Helba Gonçalves Biaggi – Secretária-Geral

Israel Ferreira da Oliveira – Secretário Adjunto

Ariane Cristina Ribas Vicari – Tesoureira

Cacoal

Chapa 25: “Avança OAB” – 37,22% dos votos válidos

Miguel Antônio Paes de Barros Filho – Presidente

Sirlene Miranda – Vice-Presidente

Amanda Rauana Matos – Secretária-Geral

Juliana Carvalho da Silva Wendt – Secretária Adjunta

Rogério de Paula Ramalho – Tesoureiro

Cerejeiras

Chapa 10: “Juntos Avançamos” – 100% dos votos válidos

Mario Mendes Gonçalves da Silva – Presidente

Shara Eugênio de Souza Silva – Vice-Presidente

Fernanda Pitteri Anastácio – Secretária-Geral

Ewerton Orlando – Secretário Adjunto

Fábio Ferreira da Silva Júnior – Tesoureiro

Colorado do Oeste

Chapa 10: “Advocacia Unida” – 100% dos votos válidos

Paulo Henrique Schmoller de Souza – Presidente

Fernando Henrique de Souza Gomes Cardoso – Vice-Presidente

Francesco Della Chiesa – Secretário-Geral

Luzimar Messias da Silva – Secretária Adjunta

Maria Caroline Cirioli Gervásio Nagano – Tesoureira

Espigão do Oeste

Chapa 10: “Respeito, Ética e Avanço” – 51,14% dos votos válidos

Jucimaro Bispo Rodrigues – Presidente

Andrei da Silva Mendes – Vice-Presidente

Érica de Lima Arruda – Secretária-Geral

Juliano Correa da Silva – Secretário Adjunto

Gilvani Vaz Raizer – Tesoureiro

Guajará-Mirim

Chapa 10: “Juntos Seguiremos” – 100% dos votos válidos

Erick Allan da Silva Barroso – Presidente

Suelem Nara Lima da Silva – Vice-Presidente

Adriane Evangelista Barroso – Secretária-Geral

Gigliane Portugal Castro – Secretária Adjunta

Samael Freitas Guedes – Tesoureiro

Jaru

Chapa 10: “O Progresso Vem da União” – 75,97% dos votos válidos

Rooger Taylor Silva Rodrigues – Presidente

Sabrina Karolyne Andrade Magalhães – Vice-Presidente

Caroline Dias de Campos – Secretária-Geral

Kevillyn Endlich Simão – Secretária Adjunta

Edivaldo José dos Santos – Tesoureiro

Ji-Paraná

Chapa 11: “OAB com Você” – 59,31% dos votos válidos

Douglas Wagner Codignola – Presidente

Damaris Hermínio Bastos – Vice-Presidente

Lucas Mário Motta de Oliveira – Secretário-Geral

Eliane Jordão de Souza – Secretária Adjunta

Diane Gomes Bezerra – Tesoureira

Machadinho do Oeste

Chapa 25: “Integrados pela Ordem” – 57,14% dos votos válidos

Robson Antônio dos Santos Machado – Presidente

Danilo Walace Ferreira Sousa – Vice-Presidente

Ellen Doraci Wachisdki Machado – Secretária-Geral

Halmério Joaquim Carneiro B. Bandeira de Melo – Secretário Adjunto

Márcia Cristina Quadros Duarte – Tesoureira

Ouro Preto do Oeste

Chapa 10: “Unidos pela Advocacia” – 100% dos votos válidos

Ulysses Sbsczk Azis Pereira – Presidente

Thiago Mafia Miranda – Vice-Presidente

Paula Claudia Oliveira Santos Vasconcelos – Secretária-Geral

Raquel Jacob do Nascimento – Secretária Adjunta

Weverton Martins de Matos – Tesoureiro

Pimenta Bueno

Chapa 10: “Fortalecimento e Progresso” – 100% dos votos válidos

Wilson Nogueira Júnior – Presidente

Joane Magno Souza Santos – Vice-Presidente

Fabiane Alves Suszek – Secretária-Geral

Milena Fernandes Neves – Secretária Adjunta

Alexandre Henriques Rodrigues – Tesoureiro

Presidente Médici

Chapa 10: “Juntos Avançamos” – 100% dos votos válidos

Sara Gessica Goubeti Melocra – Presidente

Pedro Felipe de Oliveira Miranda – Vice-Presidente

Valtair de Agiar – Secretário-Geral

Matheus Vassoler – Secretário Adjunto

Elaine Vieira dos Santos Demuner – Tesoureira

Rolim de Moura

Chapa 10: “Juntos Podemos Mais” – 100% dos votos válidos

Eder Junior Matt – Presidente

Marlete Nunes Alencar de Oliveira – Vice-Presidente

Fabiana Cristina Cizmonki – Secretária-Geral

Patricia Luana Machado – Secretária Adjunta

Flagson Gambart Santana – Tesoureiro

São Francisco do Guaporé

Chapa 10: “Juntos Avançamos” – 100% dos votos válidos

Glenda Estela Silva Araújo – Presidente

Marcos Rogério Garcia Franco – Vice-Presidente

Juarez Cordeiro dos Santos – Secretário-Geral

Tatiane Braz da Costa – Secretária Adjunta

Evelyn Emaeli Zangrandi Silva – Tesoureira

São Miguel do Guaporé

Chapa 10: “A Ordem para Todos” – 100% dos votos válidos

Jairo Reges de Almeida – Presidente

Ricardo Serafim Domingues da Silva – Vice-Presidente

Dionei Geraldo – Secretário-Geral

Fernanda Nascimento Nogueira C. Reis de Almeida – Secretária Adjunta

Vilma Barreto Monarin – Tesoureira

Vilhena

Chapa 11: “Resgate OAB Vilhena” – 53,53%

Renilda Oliveira Ferreira – Presidente

Jimmy Pierry Garate – Vice-Presidente

Tayane Aline Hartmann Pietrângelo – Secretária-Geral

Fabrício Back Locks – Secretário Adjunto

Elisangela de Moura Dolovetes – Tesoureira