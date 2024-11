A equipe de robótica Elev3r, da Escola SESI de Vilhena, foi campeã do Torneio de Robótica FLL – etapa Regional Norte, realizado em Manaus nos dias 15 e 16 de novembro de 2024.

Competindo na temporada “Submerged”, a equipe representou Rondônia com excelente desempenho, conquistando os prêmios de 1º lugar no Champions Award, 1º lugar no Desafio do Robô e 1º lugar nas Finais do Robô. Com essa vitória, a Elev3r agora se prepara para a etapa nacional em Brasília, que acontecerá em março de 2025, com o objetivo de obter uma vaga em torneios internacionais.

A equipe foi acompanhada pelos técnicos Sílvio Luiz Vichroski e Lorinês Cezne, com apoio do gerente Sílvio Lattaro e da coordenadora pedagógica, Aline Luciana. Vichroski destacou o intenso preparo iniciado após a vitória em Cuiabá e a postura exemplar dos alunos no torneio. “Agora, focaremos na etapa nacional em Brasília, em busca de uma vaga internacional, meta que nossa equipe já mostrou ter capacidade de alcançar.”

A técnica Lorinês Cezne celebrou a vitória como resultado de um trabalho que começou em 2017 e, desde então, vem fortalecendo a robótica em Vilhena e Rondônia. “Essa conquista é fruto de muito estudo, ajustes, erros e acertos. Ver nossos alunos brilhando e dando continuidade ao legado da Elev3r é muito gratificante. Cada vitória agrega na história desse grupo incrível, mantendo a chama acesa para as próximas gerações.”

As integrantes da equipe, Thalita Lipke Machado, de 14 anos, e Letícia Vargas, de 12, compartilharam suas experiências no torneio. Thalita, que participou pela primeira vez de um torneio regional, expressou sua emoção com a conquista: “Foi maravilhoso sermos campeões, recompensando todo o nosso esforço nos treinos. Estou muito feliz e orgulhosa do que conquistamos.” Já Letícia, também estreante no evento, descreveu a experiência como “incrível e gratificante”. “Ver nosso trabalho reconhecido foi uma sensação única. Agora, estou ansiosa pela etapa nacional e quero continuar dando o meu melhor!”

O gerente da Escola SESI de Vilhena, Sílvio Henrique Lattaro Leite, destacou o desempenho da Elev3r como um marco para a unidade: “Nossa equipe de robótica se consolida cada vez mais como uma das melhores da região norte do Brasil. Agora, vamos trabalhar nas melhorias identificadas e buscar a tão sonhada vaga para o torneio internacional de robótica.”

Com essa conquista, a equipe Elev3r mantém vivo o sonho de representar Rondônia e o Brasil internacionalmente, além de inspirar novos talentos na área de robótica. Para aqueles que desejam que seus filhos também vivenciem esse tipo de experiência e tenham uma educação diferenciada, as matrículas para 2025 na Escola SESI já estão abertas.