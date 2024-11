Na noite de terça-feira (19), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) foi eleito 2º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) para o biênio 2025/2026.

A votação, realizada em sessão plenária, reafirmou o consenso entre os parlamentares para a escolha da nova composição que conduzirá os trabalhos legislativos nos próximos dois anos.

A Mesa Diretora será liderada pelo presidente Alex Redano, tendo Laerte Gomes (PSD) como 1º Vice-Presidente, Rosângela Donadon (União Brasil) como 2ª Vice-Presidente, Alan Queiroz (Podemos) como Secretário, Edevaldo Neves (PRD) como 3º Secretário e Marcelo Cruz (PRTB) como 4º Secretário.

Gois agradeceu o apoio dos colegas e destacou a importância de sua eleição para contribuir ainda mais com a gestão administrativa da Assembleia. “Ser eleito para a Mesa Diretora é uma responsabilidade que encaro com dedicação. Vamos trabalhar para fortalecer o papel do Legislativo e garantir que as ações sejam cada vez mais eficazes e alinhadas às necessidades da população de Rondônia,” declarou o parlamentar.

Como 2º Secretário, Cássio terá a responsabilidade de auxiliar na gestão administrativa e no monitoramento de processos internos da Casa, além de desempenhar papel crucial no funcionamento organizado e harmônico do Legislativo.

Segundo ele, “a eleição marca um momento de alinhamento e reforça o compromisso do mandato com o desenvolvimento do estado. O novo biênio será um período desafiador, mas promissor, com foco na construção de políticas públicas que promovam avanços concretos para Rondônia”, finalizou Cássio Gois.