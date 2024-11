Durante período de férias no Sul do Brasil, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Cacoal, Daniela Bianchini, aproveitou para conhecer iniciativas bem-sucedidas de apoio ao empreendedorismo em Rio do Sul, Santa Catarina.

A visita técnica incluiu a Casa do Empreendedor e a Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul, onde está em construção um Centro de Inovação voltado ao desenvolvimento de startups e empresas locais. Acompanhada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Paulo José Fiamoncini, Daniela Bianchini conheceu práticas que tornaram aquela cidade referência nacional em desburocratização.

Um dos destaques é a redução expressiva no tempo de abertura de empresas: de 150 dias para apenas 5 horas. “Fiquei impressionada com a agilidade na abertura de CNPJs. Essa eficiência resulta da integração entre a Casa do Empreendedor e a secretaria, além de políticas públicas que reduzem a burocracia”, ressaltou Bianchini.

Durante o encontro, os secretários trocaram informações sobre processos e legislações que possibilitaram as melhorias nos serviços municipais. A agenda incluiu ainda visitas ao Sebrae local e ao futuro Centro de Inovação, que funcionará como incubadora industrial. “Foi uma visita muito proveitosa. Recebi informações detalhadas sobre as leis implementadas e as práticas adotadas para alcançar resultados tão expressivos. Esperamos aplicar algumas dessas ideias em Cacoal”, afirmou a secretária.

Em Cacoal, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e a SEMDEC já trabalham em ações alinhadas a essas boas práticas. A iniciativa de buscar referências em outras regiões demonstra o compromisso da secretaria em aprimorar o ambiente de negócios e fortalecer a economia local.