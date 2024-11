A bola rolou na primeira rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino. No Estádio Portal da Amazônia, as equipes do Vilhena e do Rolim de Moura se enfrentaram, e o time da Zona da Mata brilhou no sul do Estado, aplicando uma goleada de 5 a 0.

O resultado deixa o Rolim de Moura com uma grande vantagem para o jogo da volta, que será realizado no Cassolão e definirá a classificação para a final.

Na outra partida da competição, o confronto previsto entre as equipes da capital, Sport Genus e Gazin Porto Velho, não aconteceu. A equipe feminina da Gazin Porto Velho desistiu do campeonato após a divulgação da tabela e do regulamento pela FFER. Assim, o Sport Genus venceu por W.O., com o placar oficial de 3 a 0, conforme determina o artigo 25 do Regulamento Geral de Competições (RGC) 2024.

O artigo 25 estabelece:

“Após a publicação do REC e tabela no site oficial da FFER, o clube que deixar de comparecer a qualquer partida, salvo motivo justificado e assim reconhecido pela FFER, como desistência, dissolução, desligamento ou eliminação, os resultados das partidas realizadas serão mantidos e os seus adversários, nas partidas restantes, serão declarados vencedores pelo placar de 3 x 0. O clube que infringir o caput deste artigo sofrerá sanção administrativa, ficando impedido de disputar a competição subsequente na mesma categoria, independente de outras sanções aplicáveis pela Justiça Desportiva.”

Com esses resultados, o campeonato segue com desfechos que prometem movimentar ainda mais o futebol feminino de Rondônia.