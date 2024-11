Os atletas de kung fu Ysabeli Nicoli Rabelo de Paula, de 10 anos e Matheus Felipe Archanjo de Lima, de 12, do município de Pimenta Bueno, participaram do Argentinian Wushu Open 2024, realizado no período de 14 a 18 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina.

Eles fizeram parte da seleção que representou o Brasil na competição e conquistaram medalhas de ouro e de prata. A viagem dos dois atletas, das mães e dos representantes da federação foi custeada com recursos de emenda do deputado Cirone Deiró.

Ysabeli conquistou uma medalha de ouro na modalidade de Armas Longas e uma de prata na de Mãos Livres e Matheus conquistou duas medalhas de prata, sendo uma na modalidade Mãos Livres e outra na de Armas Longas. Os dois fazem parte do projeto social Jovens de Futuro, desenvolvido pelo Instituto Zanolli, com o apoio de empresários locais. Também são afiliados da Federação Rondoniense de Kung Fu Wushu. “É uma honra muito grande treinar eles, vê-los mostrando todo o talento que têm e incentivando outras crianças”, disse o sifu (professor) Davi Brandão. O treinador também destacou a importância do apoio recebido para que os atletas pudessem participar da competição. “O deputado Cirone abraçou a causa e tornou a viagem possível”, explicou.

Naiara Michele Archanjo Pereira Lima, mãe de Matheus, disse que até então, o filho sempre havia competido com atletas da idade dele, mas que na Argentina, enfrentou adversários da categoria juvenil e mesmo assim fez bonito, conquistando o título de vice-campeão Sul Americano. “Foi uma participação de grande importância, que não teria sido possível, sem o apoio do deputado Cirone Deiró”, afirmou.

Maria Rabelo, mãe de Ysabeli, disse que participar da competição e conquistar o título de campeã Sul Americana em Armas Longas e vice campeã em Mãos Livres, foi a realização de um sonho para a atleta. “Somos do interior de Rondônia, minha filha foi selecionada para uma competição internacional, isso nunca havia acontecido e só se tornou possível, com a ajuda do deputado Cirone, que viabilizou os recursos para a viagem”, disse.