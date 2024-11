O Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores em quatro anos, segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada na terça-feira (19). A constatação é de que, pela primeira vez desde que o levantamento é feito, mais da metade dos brasileiros não tem o hábito de leitura. São 53% das pessoas que não leram nem parte de um livro — impresso ou digital — de qualquer gênero.

A pesquisa ainda mostrou que só 27% dos brasileiros leram um livro inteiro nos últimos três meses. Na última edição da pesquisa, feita em 2019, 52% da população era considerada leitora.

O levantamento também constatou que as mulheres leem mais que os homens. Enquanto 50% do público feminino tem hábito de leitura, 42% do masculino costuma ler.

O hábito de ler também vai diminuindo conforme a idade. No fim do ensino fundamental, quando as crianças têm entre 11 e 13 anos, a leitura está presente para 81% da faixa etária. O número vai diminuindo até chegar a 32% aos 70 anos.

A desigualdade social também é sentida nos leitores. Quanto mais alta a classe social, maior o hábito de ler. Ao todo, 62% da classe A têm o hábito de ler, contra 35% das classes D e E.

Motivos para não ler

A maioria dos entrevistados (46%) afirmou que não lê por falta de tempo. Outros motivos apontados como fator dificultador foram o de ter preferência por outras atividades, não ter paciência, se sentir muito cansado e não ter bibliotecas por perto.

Veja os livros citados como mais marcantes pelos brasileiros:

Bíblia

O Pequeno Príncipe

Turma da Mônica

Harry Potter

Diário de um Banana

A Culpa é das Estrelas

Sítio do Pica-Pau Amarelo

A Cabana

Crepúsculo

Violetas na Janela

O Menino Maluquinho

Gibis/ História em Quadrinhos

Dom Casmurro

Pai Rico, Pai Pobre

50 Tons de Cinza

Capitães da Areia

As Crônicas de Nárnia

O Diário de Anne Frank

Como Eu Era Antes de Você

Vidas Secas

Cinderela

Os Três Porquinhos

Iracema

A Arte da Guerra

O Grande Conflito

O Alquimista

Chapeuzinho Vermelho

Meu Pé de Laranja Lima

A pesquisa

O levantamento foi feito Instituto Pró-Livro e patrocinado pelo Itaú Unibanco. Essa edição contou com parceria da Fundação Itaú e com apoio da Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

O levantamento foi feito pelo Instituto Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria). Para a pesquisa, foram feitas 5.504 entrevistas em 208 municípios.