O advogado Marcelo André Azevedo Veras Barrozo, chefe de gabinete do senador Jaime Bagattoli (PL-RO), foi agraciado com a Medalha de Mérito Palácio Conde dos Arcos, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Senado Federal.

A homenagem ocorreu durante as celebrações dos 200 anos da Casa, reconhecendo servidores e personalidades que se destacaram em suas contribuições ao Legislativo.

Reconhecimento por 15 anos de dedicação

Marcelo Barrozo, que acumula 15 anos de trajetória no serviço público e no Legislativo, destacou-se por sua atuação técnica e jurídica. Em discurso emocionante, ele expressou sua gratidão pela homenagem:

“O Senado Federal comemora 200 anos de história, e eu ganho o maior presente que poderia imaginar. Este é o primeiro reconhecimento formal que recebo desde o início da minha caminhada no Legislativo. É uma honra indescritível.”

Um histórico de excelência

Com uma carreira marcada por posições de destaque, Barrozo já atuou como procurador-geral do município de Jaru, professor universitário de Direito e presidente de comissões da OAB-RO. Atualmente, exerce papel estratégico no Senado, assessorando diretamente o senador Jaime Bagattoli.

Além de sua formação acadêmica, com especializações em Direito Eleitoral e Metodologia do Ensino Superior, Barrozo é reconhecido por sua ampla experiência no setor público e privado. Sua trajetória abrange funções em instituições como a Câmara Municipal de Porto Velho, a Assembleia Legislativa de Rondônia e o Instituto de Previdência dos Servidores de Rondônia (IPERON).

Medalha de Mérito Palácio Conde dos Arcos

A medalha, cunhada em metal nobre pela Casa da Moeda do Brasil, simboliza a importância do trabalho dos servidores para a história bicentenária do Senado Federal. A peça destaca os palácios que abrigaram a Casa ao longo dos anos, como o Palácio Conde dos Arcos, o Palácio Monroe e o atual Congresso Nacional.

Marcelo Barrozo recebeu a medalha durante cerimônia realizada no Auditório Petrônio Portella, em Brasília, acompanhado de familiares, colegas e lideranças políticas.

Compromisso renovado

A homenagem reflete não apenas o reconhecimento pelo trabalho já realizado, mas também a responsabilidade de continuar contribuindo para o fortalecimento do Legislativo e da advocacia. Marcelo Barrozo afirmou que este momento representa um marco em sua trajetória profissional e um incentivo para novos desafios.

“Essa honraria sela minha trajetória com profunda satisfação e me impulsiona a continuar trabalhando em prol da sociedade e do fortalecimento das instituições democráticas do nosso país.”

A homenagem ao advogado reforça o reconhecimento de Rondônia no cenário nacional e evidencia a relevância de profissionais comprometidos com a excelência e a ética no serviço público.