A bola rolou no Estádio Portal da Amazônia no feriado do Dia da Consciência Negra em mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol 2024, em Vilhena.

Duas partidas foram realizadas na noite da quarta-feira, 20, com vitórias para PLFC e Lirow John.

Abrindo a rodada, PLFC e Brasiliense fizeram uma partida disputadíssima que terminou com vitória do PLFC pelo placar de 1-0. Mackallysther foi o autor do gol que assegurou mais 3 pontos para o PLFC que lidera o Grupo A com 6 pontos e saldo de 12 gols. Já o Brasiliense, apesar da boa partida, segue sem pontuar e na última colocação da chave.

Na segunda partida da noite, o Lirow John venceu o Cartola FC por 3-0, com dois gols de Manrik Karan e um de Yamni. Com a vitória, o Lirow John, se recuperou da derrota na estreia e somou os primeiros pontos, figurando na terceira colocação do Grupo C. Já o Cartola amargou a terceira derrota e ocupa a última posição da Chave C.

Em relação a classificação geral, que define os confrontos da segunda fase do Campeonato Municipal, o PLFC lidera com 6 pontos, seguido pelo Tornado, também com 6 pontos; e Paysandu com 4; Atlética/REC, Real Cone Sul, Primos FC/Mercado Cristal, Lirow Johw e Atlético Desportivo, todos com 3 pontos, fecham o G8.

Na sexta-feira, 22, jogam no gramado do Portal da Amazônia, Real Cone Sul e Atlética/REC pelo Grupo C, às 19h15; e Primos/Mercado Cristal x Águia Dourada/Teixeirão pela Chave B.