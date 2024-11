A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde da última quarta-feira (20), durante um patrulhamento realizou a abordagem a um veículo suspeito, na BR 364, próximo ao Km 699, no município de Porto Velho/RO.

A ação resultou na recuperação de um automóvel roubado, na apreensão de armas de fogo e munições, além da prisão de um homem em flagrante.

A abordagem ocorreu após a PRF receber informações de grupos policiais indicando o envolvimento do veículo em um roubo a uma residência na zona rural de Candeias do Jamari/RO. Durante o crime, foram subtraídos o automóvel, armas de fogo, dinheiro e aparelhos celulares.

O condutor do automóvel, um homem de 40 anos, demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a procedência do veículo. Na busca veicular, os policiais localizaram um revólver calibre .38 no console central, carregado com seis munições prontas para uso, além de uma espingarda calibre 12, munições de diversos calibres e um carregador de pistola. Também foram encontrados R$ 1.591,00 em espécie.

As vítimas do roubo, contatadas pela equipe PRF, confirmaram que os itens recuperados, incluindo o veículo e as armas, eram parte dos bens subtraídos durante o crime. O infrator foi encaminha do à autoridade policial para registro de ocorrência.