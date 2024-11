A sessão eletrônica da Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) para o complexo soja encerrou o intervalo com preços mistos nesta quinta-feira (21).

Enquanto os contratos do grão apresentaram leve queda, o farelo recuou e o óleo teve alta.

Apesar das exportações semanais robustas dos Estados Unidos, o mercado não conseguiu sustentar a recuperação que havia começado mais cedo e perdeu força ao longo da manhã. A expectativa de uma safra recorde no Brasil, que em breve começará a competir com a soja americana no mercado internacional, pesou negativamente sobre os preços.

Exportações

As exportações líquidas de soja dos Estados Unidos, referentes à temporada 2024/25 (iniciada em 1º de setembro), ficaram em 1.860.600 toneladas na semana encerrada em 14 de novembro. A China foi o principal destino, com 1.197.000 toneladas importadas. Analistas previam exportações entre 1 milhão e 1,9 milhão de toneladas, e os números ficaram dentro dessas estimativas. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Contratos futuros da soja

Quanto aos preços, os contratos com vencimento em janeiro de 2025 registraram US$ 9,91 por bushel, com uma queda de 0,50 centavo de dólar por bushel ou 0,05%. A posição para março de 2025, por sua vez, ficou estável, cotada a US$ 9,99 1/4 por bushel.

No mercado de farelo, os contratos de janeiro de 2025 apresentaram um avanço de US$ 1,40 por tonelada, cotados a US$ 289,90, ou um aumento de 0,46%. Já o óleo de soja, com vencimento em dezembro de 2024, teve uma alta de 0,04 centavo de dólar por libra-peso, atingindo 43,40 centavos de dólar por libra-peso, o que representa uma elevação de 0,90%.