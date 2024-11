A entrega das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) no interior do estado fazem parte do plano de gestão do governo de Rondônia, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), proporcionando melhorias em toda a estrutura, atendimento e principalmente aos servidores que atuam nas unidades diariamente.

As três unidades somam investimentos de aproximadamente R$ 2,7 milhões. Monte Negro, Campo Novo de Rondônia e Governador Jorge Teixeira foram as cidades beneficiadas na última terça-feira (19).

Em seu discurso nas entregas já efetivadas, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a gestão é pautada no atendimento à população, e que os investimentos serão para atender às necessidades do cidadão. “Estamos satisfeitos com a entrega das obras, pois o trabalho contribui no dia a dia dos servidores, proporcionando um ambiente harmonioso e tranquilo. Também é a forma de melhorarmos o atendimento aos usuários”, enfatizou Marcos Rocha.

Keila Rodrigues, agente de trânsito que atua na Ciretran de Monte Negro há 7 anos, contou que a obra de reforma realizada na unidade garantiu melhorias significativas para todos. “O ambiente está bem melhor para trabalharmos, com espaço agradável e mais áreas para atendimentos, o que torna o prédio referência em nossa cidade.”

Quem atesta a qualidade do atendimento é o morador de Monte Negro, Almiro Rodrigues. No dia do ato de entrega da Ciretran, ele aproveitou para buscar serviços relacionados à habilitação e falou sobre a unidade. “O atendimento aqui é muito bom e a estrutura está perfeita, me senti à vontade nesse local muito confortável”, destaca.

Em Governador Jorge Teixeira, os trabalhos de reforma também avançaram por toda a estrutura da unidade do Detran-RO. Renata Sabaini, servidora que atua desde 2008 na Ciretran da cidade, agradeceu ao governo do estado pelo trabalho desenvolvido. “Essa reforma chegou e nós estamos muito felizes, pois o astral dos servidores melhorou com toda a estrutura reformada, novos mobiliários, centrais de ar e tudo mais. Os usuários quando chegam aqui se sentem bem”, afirma.

REFORMAS E MELHORIAS

As três unidades entregues à população passaram por obras em toda a estrutura, como: reforma do muro, telhado, forro, área de vistoria e pintura; instalações sanitárias, elétricas e lógicas; melhorias na acessibilidade, urbanização e sinalização visual. Além disso, o recurso também alcançou investimentos na mobília da unidade, compra de novas centrais de ar e entrega de uma caminhonete.

NOVAS ENTREGAS

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, nesta sexta-feira (22), o governo do estado realiza a entrega de mais três Ciretrans. As cidades de Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta e Nova União serão as beneficiadas. Ao todo, os investimentos chegam a aproximadamente R$ 10 milhões.